Od nádraží s dřevěným domkem vodárny k plnění parních lokomotiv vodou (součást Muzea vodárenství) seběhnu k výpadovce a vystoupám do centra bývalého městečka Branná s rozsáhlým renesančním zámkem s citlivě k němu včleněným hradem na vrcholu kopce v nadmořské výšce 633m. Zámek během 15 let s novým majitelem prošel rozsáhlou rekonstrukcí a dnes přitahuje množství turistů i milovníků starých časů. Přespání v hotelových apartmánech nás vrátí o stovky let zpět, stáváme se na chvíli zámeckou paní a pánem. Za fotografie a nahlédnutí do historie Branné dekujeme Lence Hoffmannové

Atmosféra obce Branná | Foto: Lenka Hoffmannová