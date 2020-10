Porota i diváci hlasovali pro vítěze soutěžního klání a měli tak v rukách osud postupujících do hlavního programu jubilejního 25. ročníku festivalu Blues Alive, který se letos koná od 12. do 14. listopadu.

Účinkující na soutěži vybrala porota z 34 přihlášených kapel podle zaslaných demosnímků. V sobotu 26.9. pak finalisté předvedli to nejlepší z jejich repertoáru, což náležitě ocenila vedle publika také porota, v níž letos zasedli rozhlasový redaktor a hudební publicista Milan Tesař, dramaturg festivalu Blues Alive Ondřej Bezr a vydavatel známého časopisu Headliner Daniel Stejskal.

„Ve finále letošního ročníku soutěžního festivalu Blues Aperitiv sice nakonec vlivem koronavirových okolností vystoupily jen čtyři kapely, co do úrovně si ale návštěvník v žádném případě nepřipadal jako na přehlídce začátečníků. Všichni čtyři účinkující měli vysokou úroveň a tříčlenná porota měla velkou práci se dohodnout, které nakonec postavit na stupně vítězů. Nakonec po bouřlivém dohadování dala přednost těm nejmladším: členům skupin The Peanuts a Foxy Mama je v průměru něco kolem dvaceti. Jejich instrumentální zdatnost a skupinová sehranost je přitom na zcela mimořádné úrovni. V čele obou kapel stojí charismatičtí frontmani, obě kapely kladou důraz na autorskou tvorbu. Jejich účast nepochybně probarví dramaturgickou nabídku listopadového Blues Alive,“ uvedl dramaturg festivalu Blues Alive Ondřej Bezr.



„Do polské části Blues Alive, která proběhne v Chorzówě v neděli 15. listopadu, byla vybrána skupina Mo/Fo Cat Clarion, stavějící na brilantních muzikantských výkonech, vlastní tvorbě a tradičnějším bluesrockovém soundu,“ dodal Ondřej Bezr.

VÝSLEDKY BLUES APERITIV 2020



Do hlavního programu Blues Alive (Šumperk 12. - 14.11.2020) postupují:

Foxy Mama (CZ)

The PeaNuts (CZ)



Cena diváků:

Foxy Mama (CZ)



Do hlavního programu Blues Alive (Chorzów 15.11.2020) postupují:

Mo/Fo Cat Clarion (CZ)



Michaela Horáková