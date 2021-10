Dnes zde zajišťují dopravu České dráhy čtyřmi páry spěšných vlaků z Krnova do Jeseníku a zpět.

Na konci nástupišť jsou kryté schody do podchodu, ten lidé příliš nevyužívají, lidé míří k nádražní budově a od ní přes koleje.

Dívám se na modernizovanou žluto-zelenou motorovou jednotku vozící cestující z Jeseníku do Krnova a zpět a zajíždějící do polské železniční stanice Glucholazy, kde vlaky úvraťují. Nástup a výstup je zde možný až od roku 2006.

Mezinárodní spěšný vlak ze stanice Jeseník do Krnova je připraven k odjezdu… | Foto: Lenka Hoffmannová

FOTOREPORTÁŽ/ Mezinárodní spěšný vlak ze stanice Jeseník do Krnova je připraven k odjezdu… hlásí rozhlas na jesenickém nádraží. Kdepak stojí ten mezinárodní vlak?…napadne mě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.