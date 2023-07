Ministr kultury Martin Baxa navštívil knihovnu v Šumperku. Nešetřil slovy chvály

Do šumperské knihovny poprvé v historii zavítal ministr kultury! Martin Baxa si třetí červnovou sobotu prohlédl budovu Knihovny TGM téměř doslova od půdy po suterén – podíval se do obou sálů, učeben ostravské VŠB a samozřejmě do půjčoven. Nevynechal ani hudební zkušebnu v suterénu. A nešetřil slovy chvály.

Ministr kultury navštívil knihovnu v Šumperku. | Foto: Kamila Šeligová, se souhlasem

„Ředitelka Kamila Šeligová příkladně ukazuje, jak se knihovny, krom svého základního důležitého poslání, čím dál častěji otevírají novým aktivitám a stávají se komunitními prostory. Ta šumperská nabízí spoustu zajímavých aktivit i během léta, například minifestival autorského čtení, literární kavárnu, koncerty na dvorku a výstavy. Jedním slovem 'radost'," ocenil práci ředitelky a jejích kolegyň ministr Martin Baxa, jehož do Knihovny TGM doprovodili manželka Simona a šumperský radní Radovan Auer. Během půlhodinové „zastávky" ve zdejší Literární kavárně se pak ministr Baxa setkal se zástupci Institutu Paměti národa Olomouc Petrem Zavadilem a Vítem Lucukem, kteří mu představili činnost organizace. „Chci velmi poděkovat paní ředitelce Kamile Šeligové za zprostředkování schůzky a hlavně za dlouhodobou podporu a bezplatné poskytování zázemí našim akcím v Šumperku. Moc si toho vážíme," řekl ředitel Paměti národa Střední Morava Petr Zavadil. Z knihovny si Martin Baxa odnesl nejen knihu Víta Lucuka Tíživá svědectví, mapující osudy lidí z Jesenicka, Šumperska, Javornicka, Zábřežska, Vidnavska, Mohelnicka a Zlatohorska v letech 1938 – 1989, ale také několik publikací, vydaných během uplynulých ročníků šumperského festivalu Město čte knihu. Neskrývanou radost pak v Martinu Baxovi vyvolal osobní dárek Kamily Šeligové – album Letní kapely zpěváka a výtvarníka Jaromíra Švejdíka (Jaromír 99), v níž syn ředitelky knihovny hraje na klávesy. Ministr kultury je totiž jejím velkým fanouškem, stejně jako předchozí formace Priessnitz. paní Kvapilová