Co tomu předcházelo?

Když se řeknou „deskovky“, vybavím si především setkávání, ať již s dětmi v „klubu deskových her“, s přáteli, kamarády či s rodinou. Vždy skončíme u toho, že někdo navrhne: „Co tak si něco zahrát?“ Něco si zahrát a užít si den bylo také přání organizátora krajského kola Mistrovství ČR v deskových hrách, což byla ZŠ Šumperk Šumavská.

Hráči se v naší škole sešli v sobotu 12. 10. 2019 a rozehráli líté boje. Hrálo se ve hrách: 3iQ, Rummikub, Ubongo, Railroad ink. Hráči byli rozděleni do tří kategorií.

Všichni vyhrát nemohli, a tak do Prahy na finále v deskových hrách byli nominováni první dva hráči z krajského přeboru, kteří byli vyhodnoceni v jednotlivých hrách a kategoriích.

Letošní, již 13. ročník, Mistrovství ČR v deskových hrách opět připravovala Česká pedagogická komora. Finále tohoto mistrovství se konalo dne 30. 11. 2019 v tradičních prostorách DDM na Slezské ulici v Praze. Milovníky deskových her čekala jedinečná příležitost setkat se a poměřit síly s ostatními hráči z celé republiky. Všichni soutěžící, včetně doprovodů, dorazili v dobré náladě. A v tomto duchu také plynul celý soutěžní den.

Ze Šumperka na toto mistrovství odjel 9členný tým žáků naší školy, který byl posílen o 1 členku z Gymnázia Šumperk. Mimochodem dřívější žačku naší školy.

A každý se teď může zeptat: "Jak jste v té Praze dopadli?"

Odpověď je jednoduchá. Velice dobře!

Máme jedno vítězství – to si z Prahy přivezl Josef Turek ve hře RUMMIKUB v nejmladší kategorii. Ve stejné kategorii, avšak ve hře 3iQ obsadila krásné třetí místo Klára Stratilová. O fous uteklo třetí místo ve střední kategorii Adamu Musilovi ve hře RAIL ROAD INK, Matěji Hubáčkovi ve hře RUMMIKUB. Jejich čtvrtá místa byla parádní.

K tomuto báječnému umístnění můžeme připojit ještě další čtvrtá místa, Anny Vyhnálkové ve hře UBONGO a Elišky Ochodnické ve hře RUMMIKUB, v nejmladší kategorii.

Z desíti hráčů se do finálových bojů probojovalo 8 hráčů!

Celé naší herní minivýpravě patří veliké poděkování. Nejen za to, že děti tak brzo ráno v sobotu vstávaly, za to, že se v Praze neztratily, ale hlavně za to, že tak výborně reprezentovaly nejen svou školu, ale také město Šumperk a Olomoucký kraj.

Moc jim děkujeme.

Adéla Nevrlá

vedoucí vychovatelka ŠD

ZŠ Šumperk, Šumavská 21