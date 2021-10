V kategorii 9 až 11 let se družstvo České Vsi umístilo na druhém místě, prohrálo 2:9. V nejstarší kategorii 12 až 15 let byli tentokrát úspěšnější naši žáci, kteří zvítězili nad sportovci z UKS Trolik Opole 4:2.

V každé kategorii hrála družstva obou partnerů a největšího úspěchu dosáhli naši nejmladší 6 až 8 let, kteří porazili děti z Opole 21:1.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.