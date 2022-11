Příležitost inspirovat se v zahraničí přinesl účastníkům projekt „Youth Participation In DecisionMaking“ (česky: „Účast mladých na rozhodování“), který má za cíl dát prostor mladým zapojit se dodění ve svých obcích, ukázat jim, jak to může fungovat a funguje jinde a motivovat je k tomu, aby po studiích nezůstávali ve městech, ale vraceli se zpět k nám na venkov. Aby se zajímali o dění kolem sebe a nebáli se projevit svá přání i nespokojenost s tím, co jim v obci chybí.