V Resortu Sobotín to v sobotu 14. října opět žilo, tentokráte módou. Módní přehlídka Fashion charity Night se již druhým rokem koná v tomto překrásném prostředí a to tradičně ve spojení s iniciativou Děti dětem.

Módní přehlídka Fashion charity Night v Sobotíně pomohla Honzovi Kuňákovi. | Foto: Rostislav Vaněk, se souhlasem

Ta zastřešuje sportovní, kulturní a společenské akce pro děti a mládež, na kterých se formou vstupného, startovného a darů vybírají prostředky na podporu konkrétního dítěte. Ne jinak tomu bylo na přehlídce. Pomáhalo se Honzovi Kuňákovi, který má kořeny právě v Sobotíně.

Celým večerem hosty doprovázel Braňo Polák, který zazpíval dvě překrásné písně z muzikálu Děti ráje. Hostem večera byla mladá nadějná zpěvačka, účastnice soutěží SuperStar, Dívka roku a Miss Czech Valerie Kaňová, která rovněž publiku zazpívala.

Co bylo dále k vidění?

Prezentace módní značky Contracor Michala Sečkáře. Toto kolekce oblečení vyznačující se unikátní kombinací trendů, jedinečnosti, kvality a pohodlí, si získala velký obdiv návštěvníků módní přehlídky.

„Být součástí takového dne, je pro mě ctí. Těší mě, že má kolekce sklidila takový úspěch a velice rád se zúčastním další podobné akce, kdy můžeme všichni pomoci někomu potřebnému“ uvedl autor Michal Sečkář.

Součástí přehlídky bylo také představení nové kolekce oblečení Děti dětem, které přichystali dámy Petra Rozehnalová a Kristýna Hykel. O kolekci byl obrovský zájem z řad návštěvníků, kteří hojně využili možnost k zakoupení daných modelů a tím přispět Honzovi.

Hřebem celého večera bylo představení společenských a svatebních šatů od olomoucké módní návrhářky Hanky Krátké, tvořící pod značkou Hanell , která uvedla: „Miluji to tady. To prostředí a bezva lidi. Proto jsem ráda, že mohu své modely představit právě tady.“

A bylo na co koukat. Její tvorba a modely se zaměřují na individuální zakázkovou tvorbu, čili každý kus je naprostým originálem.

Samotné finále módní přehlídky bylo předání celého výtěžku z ruk Vandy Vacinové, ředitelky Resortu Sobotín, která vše zakončila slovy: „Pro Honzíka jsme společnými silami, i díky Vám, vybrali krásnou částku 74 345 korun.“ Poté následovala vlna emocí, radosti, štěstí…..

„Pro Děti dětem to byla největší kulturní událost letošní roku a myslím si, že se vydařila. Honzík Kuňák prožil nezapomenutelný den, a to jak na Módní přehlídce, tak i poté v komplexu Resortu Sobotín, kde byl ubytován s celou rodinou," uvedl Vaněk, stojící v čele iniciativy a dodal: „Zážitek je někdy více než samotné finance. Když se však sejde obojí, je to doslova božské. Celková částka je toho důkazem.“

Rostislav Vaněk,

zakladatel iniciativy Děti dětem