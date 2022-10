Dívám se na to okno jeho provizorní cely a vidím ho tam… „Děkan ze všeho nejdřív přistoupil k oknu. Vedlo k severu k horám, pod nimiž v dálce ležel rodný Šumperk. Bylo vidět daleko do kraje. Louky, pole, roztroušené vesnice. Třeština, Dubicko, Leština, Studénka. Bílá silnice k Libivé. Známý a drahý kraj, plný vzpomínek z mládí.“



Stojím před kostelem sv. Tomáše Becketa. Místem, kde byl děkan Lautner ponižujícím způsobem zbaven kněžské hodnosti. Na těla mu byla do krve cihlou vydřena místa, kde obdržel kněžské pomazání. Vnímám zde tu bolest, kterou prožíval. Ale cítím i jeho radost ze slunečního jasu, který se v ten den dral okny kostela a byl jasnější, a hlavně pravdivější než zlato na šatech přihlížejících kněží a vznešeného panstva… „Lautner i přitom zachoval důstojnost. Každý si chtěl co nejdůkladněji prohlédnout toho zaprodance pekel, člověka horšího než pohan, odpornějšího než prašivé zvíře a zatím každý viděl jen starého muže s dlouhým šedým vlasem, divokým vousem, kráčejícího pevným krokem, s očima jasnýma, upřenýma k oknu za kruchtou, kterým se do kostela draly sluneční paprsky.“



Stojím v městských sadech u památníku upálení děkana Lautnera. Upálení v roce 1685 přihlíželo kolem 20.000 lidí z blízkého okolí… „Kráčím k nebi“… a upíral zrak do kraje před sebou, do toho kraje, který mu přirostl k srdci a který mu byl tím dražší, čím déle se na něho díval z mohelnického vězení… “Sbohem,“ zašeptal.



Vážnost, ale i vkusné připomenutí toho, že někdy právě ty lidské přízraky stojící v pozadí určují náš osud, zdůrazňují nově instalované sochy z dílny Jaroslava Pecháčka z ateliéru Abakuk (pro zajímavost: sochy jsou z dubu a vyřezány byly motorovou pilou), návrh vytvořil profesor Milan Valenta z Mohelnice. Toto místo má bezpochyby genius loci (ducha místa).



Citace v textu byly použity z knihy Kladivo na čarodějnice od Václava Kaplického.

Autor: Martina Nenkovská