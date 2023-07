V červnu tohoto roku uplynulo sto let od otevření mohelnického muzea, dnes již tradiční kulturní instituce města a regionu. Stalo se tak dne 17. června 1923 v tehdejším sídle muzea, části budovy tzv. staré radnice na centrálním náměstí (dnes budova ZUŠ Mohelnice).

Mohelnické muzeum slaví 100 let | Foto: Zbyněk Žouželka, se souhlasem

Výstava, připravená k jubileu, představuje přehled základních událostí v historii muzea a jeho významné osobnosti, přibližuje též otázku vzniku a postupného rozšiřování muzejního sbírkového fondu.

Přiblíženy jsou počátky muzea v letech 1921–1922, velký prostor je věnován období let 1949–1969, kdy stál v čele muzea František Hekele, významný vlastivědný pracovník, jemuž se za přispění spolupracovníků (členů Muzejního a vlastivědného kroužku v Mohelnici) podařilo vytvořit z této instituce významné centrum vlastivědy a kultury regionu.

Pozornost je věnována dvojímu stěhování muzea na konci 40. a na přelomu 50. a 60. let a stálým expozicím, které vznikly v rámci obou sídel muzea, dále též krátkodobým výstavám, zahájeným v roce 1956, v nichž prim hrály po dlouhou dobu výstavy výtvarné.

Připomenuto je i začlenění mohelnického muzea (jako pobočky) do tehdejšího Vlastivědného ústavu v Šumperku (dnes Vlastivědné muzeum v Šumperku), k němuž došlo v roce 1967.

Výstava neopomíná ani vzpomínku na nejvýznamnější výzkumy a osobnosti mohelnické archeologie. Závěrečná část výstavy představuje muzeum od roku 1989 do současnosti.

Na výstavě je možné zhlédnout např. první přírůstkovou knihu muzea z let 1921–1945, první návštěvní knihu z let 1923–1927, návštěvní knihy od roku 1951 do počátku 80. let, kroniky, publikace (včetně katalogů z výstav), plakáty, pozvánky ad.

Výstava je obohacena o archivní dokumenty ze Státního okresního archivu Šumperk, vážící se k německému muzejnímu spolku a počátkům muzea.

Součástí výstavy je výběrový soubor sbírkových předmětů sbírky mohelnického muzea, a to jak z podsbírky historické (zejména ze starých sbírek, tj. zobdobí počátků muzea), tak archeologické.

Výstava 100 let muzea v Mohelnici (1923-2023) je v mohelnickém muzeu k vidění až do 10. září 2023.

Zbyněk Žouželka,

vedoucí pracoviště, historik, Muzeum Mohelnice