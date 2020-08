Závodilo se v malebném horském prostředí areálu Kraličák, kde startovní a cílová aréna byla přímo u stanice vleku. Děti do 10 let soutěžili na dětské sjezdovce a některým dal sklon tratě pořádně zabrat.

Mládež od 11 roků až po dospělé muže a ženy si dali pořádně do těla na hlavním okruhu 5 km dlouhém s počátečním stoupáním k horní stanici lanové dráhy, přejezdem k rozhledně Stříbrná Twiggy a sjezdem po singl-trailích k rybníku Úžas. Tento okruh absolvovali závodníci podle kategorií několikrát.

Závod začal v dopoledních hodinách dětskými kategoriemi. Zúčastnilo téměř sedmdesát mladých bikerských nadějí. Všem devatenácti benjamínkům (kluci a holky do 4 let na malých kolech i odrážedlech) předal pamětní medaile i drobné ceny pan Josef Suchánek, zastupitel města Olomouce a kandidát do podzimních krajských voleb společně s předsedou Olomouckého svazu cyklistiky panem Petrem Šrámkem. Dekorováni ředitelem závodu Romanem Brandýsem byli i neúspěšnější chlapci a dívky v kategoriích předžáci a malí žáci.

V pravé poledne vyrazil na hlavní trať početný peloton téměř 80 bikerů, mladší a starší žáci, kadeti, ženy, muži-masters. Ve 13.20 odstartovali muži Elite, A,B a junioři na 4 okruhy. Tento čtyřicetihlavý balík předvedl opravdu skvělé technické i výkonnostní kousky.

Tečku za slavnostním ceremoniálem a vyhlášením nejlepších ve 14 kategoriích udělala průtrž mračen, doslova „provazy" vody se snesly na závodiště. Ale věříme, že padaly kapky štěstí těm, kteří nejen zvítězili, ale i těm, kteří se zúčastnili. Těch bylo úctyhodný 212.

Všem pořadatelé děkují za účast a předvedené výkony. V neposlední řadě patří poděkovaní všem, kteří tvořili pořadatelský tým a také partnerům závodu.

Výsledky - hlavní závod 4 okruhy – absolutní pořadí:

1. Tomáš Fláma - TS Bohemia

2. Josef Machač - Cyklo team KOLARNA

3. Matyáš Strupek – Bike team TJ Zlaté Hory



Ženy – A



1. Klára Kubínová - DK BIKESHOP Racing Team

2. Tereza Nesetová - IN-LIFE cycling team

3. Michaela Bojková - BIKE2000



Kompletní výsledky na: www.kolarna.eu/vysledky

Michal Frantík