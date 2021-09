A co se týče vztahu Kobzáně k Tomáši Baťovi, je třeba zdůraznit, že si ho velmi vážil pro jeho charakter i schopnosti a že navzdory soudobým interpretacím podmíněným komunistickou ideologií ve svých dopisech z konce padesátých let vybízel Šuleře k citlivému, pietnímu podání Baťova literárního obrazu.

A jak to bylo doopravdy? Kolem roku 1957 Jan Kobzáň v jednom z nedatovaných dopisů spisovateli objasňuje, že značku firmy dělal v ateliéru svého učitele, předního české typografa V. H. Brunnera na pražské uměleckoprůmyslové škole (otištěn v publikaci Nech sa buček zelená). Jednalo se tedy o školní práci, kterou Kobzáň vytvořil v době mezi lety 1919 (příchod Brunnera do školy) až 1922, kdy se značka objevuje na záhlaví týdeníku Sdělení zaměstnanců firmy T. a A. Baťa.

Svou výtvarnou dráhu začínal samozřejmě jako reklamní pracovník u firmy Baťa, ale Kobzáňova dobrodružná a zvídavá povaha mu nedovolily usadit se. Podnikal četné studijní cesty po východní, jižní i severní Evropě, a to zejména po Balkáně, přičemž se zajímal o místní lidovou kulturu a pátral po kořenech zbojnictví a salašnické kultury. Roku 1936 se usadil na Soláni, kde také nečekaně zemřel v pouhých 58 letech (1959).

Od svých patnácti let pracoval coby dřevařský dělník na Baťově pile ve Zlíně, ale jeho výtvarný talent nezůstal naštěstí nepovšimnut. Díky podpoře svého mecenáše, tehdejšího předního československého podnikatele Tomáše Bati, odešel v roce 1918 studovat na pražskou Umělecko-průmyslovou školu a poté navštěvoval i grafickou speciálku Maxe Švabinského na tamější akademii (do 1926).

O Janu Kobzáňovi Tvůrce Baťovy značky pocházel z velmi chudobných poměrů, což mělo zásadní vliv na jeho silně vyvinuté sociální cítění promítající se i do autorovy tvorby. S oblibou zobrazoval boj Valachů za sociální spravedlnost a náboženskou svobodu, a to v rozpětí od výjevů se zbojníky a portáši až po díla inspirovaná husitstvím a rebeliemi poddaných. Pro volbu motivů i svou rebelskou náturu tak bývá právem označován za Janíčka-zbojníčka.

Právě zásluhou knížky pro mládež O Janíčkovi malérečkovi, vydané v roce 1960, by mělo být dnes již takřka všeobecně známo, že značku firmy navrhl „nejrázovitější výtvarník Valašska“, malíř a grafik Jan Kobzáň (1901–1959). Nicméně není tomu tak a je vhodné si tuto skutečnost připomenout. Obzvláště v letošním roce, kdy slavíme 120. výročí od narození tohoto význačného liptálského rodáka a kdy při této příležitosti byla znovu vydána jeho legendární kniha, umělcova prvotina O zbojníkoch a o pokladoch.

Víte, kdo byl za první republiky autorem světoznámého loga Baťova koncernu? Jak se dočítáme v dobovém tisku, už v roce 1939 to věděl málokdo. Více v poutavém článku Olgy Méhešové, za který moc děkujeme.

