Princezky byly kočárky, na polovysokém, později vysokém podvozku, s drátěnými koly většinou nestejného průměru, od roku 1910 s podvozkem se závěsným pérováním, s vodítky drátěnými s dřevěným soustruženým nebo porcelánovým držadlem, až od 20. let 20. století byly nahrazeny trubkovým vodítkem.

Střechy kočárků byly polohovatelné díky střešním vzpěrám. Měly mělké korbičky, od ostatních typů se odlišovaly dřevěnými nebo pletenými bočnicemi, jako materiál se používalo proutí, přírodní i barvené, výplet byl často doplňován korálky.

Pro výrobu nejluxusnějších korbiček se později používal i pedig. Oblíbené byly i kočárky s korbami dřevěnými a překližovanými, lakovanými nejrůznějšími odstíny barev.

Dekorovány byly plastickými nebo malovanými ornamenty. Princezky se používaly až do 20. let 20. století, poté se do módy dostal zcela nový typ skříňkového kočárku.

Vystavené kočárky – princezky doplňují i krásné dobové panenky, z nichž nejstarší byla vyrobena v roce 1879, nejmladší pak v roce 1958. V Muzeu silnic ve Vikýřovicích bude výstava instalovaná do 16. června 2022.

Alena Turková,

vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovicích

