Koronavirou epidemii již několik měsíců v České republice doprovází řada bezpečnostních opatření, mezi které se řadí i zákaz zpěvu na veřejnosti. Tím se utnula krásná a dlouholetá tradice oceňována zaměstnanci i samotnými pacienty. „Po mnoha letech bohužel na zpěv nedošlo,” potvrdil primář AGEL Dialýzy Šumperk Petr Schlemmer, který pravidelně, více než dvě dekády, před Vánocemi dokázal s kolegy navodit skvělou atmosféru zpěvem doprovázeným i hrou na kytaru.

„Je mi to líto, protože většina lidí to oceňovala a noví pacienti dokonce mnohdy i slzeli dojetím. Ale dali jsme pacientům opět nějaké dárečky a máme tady i nazdobený stromeček a další vánoční výzdobu,” řekl primář a jedním dechem optimisticky dodal: „Jakmile to bude možné, tak se rád ke kytaře vrátím a zazpíváme si. Uvidíme, co přinese příští rok.”

AGEL Dialýza Šumperk zajišťuje ve své spádové oblasti specializovanou zdravotnickou péči o pacienty s nefrologickým onemocněním. Pacientům se selháním ledvin nabízí po celý rok hemodialyzační léčbu včetně hemodiafiltrace a také peritoneální dialýzu. Vzhledem k tomu, že Štědrý den letos připadl na čtvrtek, nebylo nutné pacientům upravovat program. „U nás není rozhodující datum, ale zda jde například o pondělí nebo jiný den v týdnu, takže jsme nemuseli dialyzační výkony přehazovat. Pro pacienty se nic nezměnilo,” ubezpečuje Petr Schlemmer.

Lucie Drahošová,

za AGEL Dialýzu Šumperk