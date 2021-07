Vše začalo 1. dubna 1990 na krásném zámku v Kroměříži. Zapomněl jsem se představit - Jenda Smital z Mohelnice. Tak teda, obdržel jsem pozvánku na velkolepou událost - obnovení Moravského Zemského sněmu.

Pramen Moravy pod vrcholem Králického Sněžníku. | Foto: Petr Krňávek

Byla tam spousta lidí a u podia pózovali zbrojnoši v dobových kostýmech. Od řečníků jsme se dověděli spoustu informací a hlavně to, že máme pomáhat obnově Moravy. Je to už hodně let a tak si všechno nepamatuju, ale jedna myšlenka mě hned po návratu jak se říká - vrtala v hlavě - no přece tady nedaleko Mohelnice teče ta řeka Morava a když jsme jako náctiletí jezdili do toho nádherného údolí kolem Starého Města pod Sněžníkem, tak nás místní vzali na výšlap přes chatu Na návrší až k pramenu naší mytologické řeky.