Noc olomouckých kostelů objektivem čtenářky Lenky Hoffmannové

Čtenář reportér





Mnozí se vydali během pátečního večera do otevřených duchovních stánků a užili si památky vévodící krajskému městu Olomouc. Jedním z návštěvníků otevřených kostelů byla i šumperská fotografka Lenka Hoffmannová. Nahlédněte spolu s ní do třech olomouckých památek - katedrály svatého Václava, kostela svatého Mořice a do pravoslavného chrámu svatého Gorazda.

Pravoslavný kostel sv. Gorazda v Olomouci | Foto: Lenka Hoffmannová