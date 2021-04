Jan Velcl nebo Jan Eskymo Welzl se narodil v roce 1868 v Zábřehu a zemřel 1948 v Dawson City v Kanadě. Podle svých slov „Čech moravské národnosti“, byl cestovatel, dobrodruh, lovec, zlatokop, nejvyšší soudce na ostrově Nová Sibiř a vypravěč uvedený jako spisovatel.

Vyučil se zámečníkem ve Zvoli a jako tovaryš za dva roky pěšky procestoval velkou část tehdejší Rakousko-Uherské monarchie. Po 3 letech vojny se stal námořníkem, dělníkem na stavbě Transsibiřské magistrály. Později se vydal pěšky na Novosibiřské ostrovy, kde prožil 28 let.

V roce 1924 Welzl ztroskotal u západního pobřeží USA a poté byl vyhoštěn do Evropy. Z dopisů z Hamburku Rudolfu Těsnohlídkovi (napsal libreto k opeře Leoše Janáčka Liška Bystrouška) vyšla kniha Eskymo Welzl. V roce 1928 přijel zpět do Československa a dokonce se setkal s prezidentem Masarykem, později přijel do Zábřehu. Spolupracoval s Lidovými novinami. Podle jeho vyprávění byly vydány knihy Třicet let na zlatém severu a další. Tuhle knihu jsem dostala k 10. narozeninám a zamilovala si ji.

V roce 1929 odjel do Dawson City. Toužil po návratu na Novosibiřské ostrovy, který mu však již vláda SSSR nepovolila.

V roce 1998 odhalili v Zábřehu Welzlovu sochu od Stanislava Lacha na vlakovém nádraží Zábřeh na Moravě. Na začátku pandemie kdosi nasadil soše respirátor. Ve městě se lze projít po Welzlově turistické stezce a rovněž po ulici s jeho jménem. V Zábřehu před covidem pořádali každý rok cestovatelský festival Welzlování s cestovatelskými přednáškami a také s několika mi nejmilejšími recesistickými závody.

Na fotkách vidíte závody s kufrem s několika kontrolními stanovišti, kde závodnice a závodníci musí vypít štamprli s alkoholem (pod 18 let s vodou), také si smlsnou na špeku a na tvarůžkách, naštěstí kufry mohou být prázdné.

Bezva zábava je také Běh do zámecké brány. V bývalém zámku dnes sídlí Městský úřad a pod serpentinami v parku sladovna s vyhlášenou restaurací Stará sladovna.

Welzlovo dílo inspirovalo také Svěráka a Smoljaka k vytvoření postavy všeumělce, legendárního Járy Cimrmana.

Lenka Hoffmannová