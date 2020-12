V letošním kalendářním roce jsme si s dětmi ve škole připomněli 350. výročí úmrtí významné osobnosti českých i světových dějin – učitele národů: Jana Amose Komenského. V souvislosti s tím jsem přemýšlela, jak přiblížit jeho veliké poselství našim školákům. Mimo jiné jsem přečetla jeho knihu „Labyrint světa a ráj srdce“ a spolu s dětmi jsme začali sledovat seriál se stejnojmenným názvem na ČT 2 (ČT Edu).

Hlavní postavou je zde poutník, který prochází světem se svými průvodci – s Všudybudem a Mámením. Poutníkovým úkolem je sledovat dění ve světě a rozhodnout se, čím chce světu svým úsilím prospět jako člověk, aby si zároveň zachoval ráj srdce. Hrdinovi této knihy se to po dlouhých útrapách nakonec podařilo a my jsme začali pátrat, v čem děti vidí, že by mohl RÁJ SRDCE být. Napadalo je tohle: