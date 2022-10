O historii Rýmařova a janovického zámku se zajímám delší dobu a bylo mým snem a touhou otevřít Janovický zámek veřejnosti. Práce na zajištění opravy střechy zámku a zabezpečení proti vniknutí do jeho prostor, byla dlouhá a trnitá.

Přesto jsem se nenechal odradit a čtyři roky se s velkou energií věnoval a šel za svým cílem zajistit stav budov tak, aby zas nějaké desetiletí přežily.

Od roku 2006 jsem začal intenzivně na záchraně Janovického zámku pracovat. Založil jsem skupinu šesti lidí z města Rýmařov s cílem přiblížit Janovický zámek blíže veřejnosti.

To se nakonec nepodařilo a skupina se rozpadla do konce roku 2006. Důvodem bylo to, že zámek je v restituci a značně poškozen.

Již v roce 2007 jsem osobně jednal s vedením města Rýmařov a žádal jsem je o pomoc při záchraně zámeckého objektu. Vedení města mě nepodpořilo a bylo mi řečeno, že město má pronajatou menší část zámku pro obřadní síň v renesančním křídle a má zájem jen o obřadní síň.

Po čtyřleté spolupráci s Národním památkovým úřadem v Ostravě a Ministerstvem vnitra a jeho pracovníky se mi podařilo po řadě jednání získat finanční příslib na opravu havarijních míst střechy a zabezpečení proti vniknutí. Tím se věci pohnuly dopředu.

To se nakonec podařilo a Ministerstvo vnitra uvolnilo peníze na nejnutnější opravu zámku. Zámek se částečně otevřel veřejnosti a tím splnil svůj účel a mně se splnil vytoužený sen.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem těm, kterým se podařilo opravy, zabezpečení a úklid na zámku Janovice uskutečnit. Bez jejich nezištné pomoci, by nebylo možné tyto práce zajistit a uskutečnit.

Obsah výstavy:

1. Zabezpečení proti vniknutí (instalace mříží do přízemních oken).

2. Instalace všech nalezených dveří a oken.

3. Oprava (vysprávka) kompletní střechy s části krovů a nové vikýře.

4. Oprava (vysprávka) omítek spodní části zdiva.

5. Úklidové práce všech pokojů, místností, chodeb a schodů.

6. Oprava a výroba nových okenic, zárubní, dveří, zasklívání okenic a jejich

instalace.

7. Poděkování.

Autor: Ondřej Bačík, iniciátor oprav zámku Janovice u Rýmařova

