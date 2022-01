Nové album bylo nahráno v našem regionu, v rámci loňského tour skupiny, a to v klubu Teplo v Přerově.

Nové album obsahuje 14 songů hitů skupiny a jeden videoklip. Všechny songy jsou přearanžované do nového hávu a současné doby.

Autor všech skladeb a nestárnoucí šoumen Mira Imrich pokračuje s novodobým Tangem dál a dál, lidi to pořád baví. V letošním roce čeká Tango, spousta koncertů, spojené s křestem nového alba.

Nejnovější videoklip

Zdroj: Youtube

CD Tango Živák 2022 je natočené v sestavě:

Mira Imrich - zpěv, pyrotechnika

Martin Holandr - kytara

Petr Remis - basa

Matouš Bureš - bicí

Radek Masařík – saxofon

Poslední jmenovaný Radek Masařík hrající na saxofon a zároveň manažer souboru, pochází totiž z našeho hranického regionu.

Na častou otázku, kde jste se dostal k pražské skupině Tango, odpovídá:

„Od útlého mládí jsem fanouškem skupiny Tango. Absolvoval jsem nespočet koncertů a sledoval jsem jak to ten Imrich dělá, už v tý době to byla neskutečná pódiová show. Asi před čtyřmi roky, když Míra dával dohromady novodobé Tango, mě oslovil na post saxofonisty místo Oty Baláže. A tak se mně splnil můj životní muzikantský sen. Protože stát na pódiu vedle české ikony Miry Imricha je prostě čest a já mu za to děkuji…“

Nové CD Tango Živák 2022 je k zakoupení knihkupectví Ezop Hranice, na koncertech skupiny a nejbližším koncertě Tanga v pátek 18. února v Kroměříži ve Staré Masně.

Radek Masařík

