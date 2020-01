Mimo prvních dvou jmenovaných to pro ostatní byla první ostrá vzpěračská soutěž a navíc ještě mezinárodní. Kluci proto bojovali nejen se soupeři, ale také sami se sebou. Ono totiž postavit se před plnou halu diváků a navíc ještě přísné rozhodčí není nic jednoduchého ani pro dlouholeté závodníky, natož pro začínající vzpěrače.

Startovní pole bylo rozděleno do třech skupin. První nastoupily ženy, poté první a následně druhá skupina mužů. Většina Šumperáků startovala v první skupině, až na vedoucího oddílu, Toma Plisku, který na své svěřence dohlížel a sám pak startoval ve druhé skupině.

První na řadu přišel Tom Horváth. Byl asi v nejhorší situaci, protože jeho pokus byl hned prvním pokusem ve skupině. Pokusy v rozcvičovně měl lehké. Podobně jako jeho ostatní týmové kolegy ho bylo spíš potřeba v rozcvičení omezovat, aby nedošel na osobní maxima už před samotnou soutěží. Tom nervozitu překonal, zvládl pět platných pokusů, tři v trhu a dva v nadhozu. Zlepšil si své maximum na 46 kg v trhu ( o 2 kg) a vyrovnal maximum v nadhozu (52 kg). Tom byl zároveň se svými 58 kg nejlehčím závodníkem v soutěži a to se v kombinaci s jeho výkony ukázalo jako výhoda.

Další v pořadí byl Matyáš. Poslední trénink mu díky nervozitě moc nevyšel, tak si do soutěže moc nevěřil. Ukázalo se však, že má natrénováno dobře a ani to, že byl nejmladším závodníkem v kategorii mužů, mu nezabránilo, aby si zlepšil své osobní rekordy na 52 kg (o 2 kg) v trhu a 64 kg (o 4 kg) v nadhozu. Navíc dokázal bez zaváhání využít všech šest soutěžních pokusů.

Pak nastoupil Honza Jílek. Také pro něj, jako pro předcházející dva závodníky, to byl první start na vzpěračské soutěži… Honza nastoupil s obavymi na první pokus v trhu, ale ten zvládl (55 kg) a nakonec si zlepšil osobní maximum na 63 kg (o 1 kg). V nadhozu se pokusil o podobné zlepšení, ale při vzpírání činky se 72 kg pokus technicky nezvládl (nepovolený dotyk nohy loktem) a proto se musel spokojit "jen" se 65 kg. I on dokázal vytěžit z přípravy maximum a soutěž ukončil s pěti platnými pokusy (tři v trhu a dva v nadhozu) z celkových šesti.

Poslední z "nováčků" byl Pavel Vykoukal. I on byl pod velkým tlakem, viděl jak jeho oddíloví kolegové svůj premiérový start zvládli a teď byla řada na něm. Nechtěl zůstat pozadu a proto také šel na výkony na hranici svých aktuálních možností. Zkusil si vylepšit osobní rekord v trhu (69 kg), ale pokus se nepodařila a tak ukončil trh s výslednými 66 kg. V nadhozu naopak nezaváhal a vzepřel 91 kg, čímž si vylepšil osobní rekord o 1 kg. Soutěž ukončil s pěti platnými pokusy - dva v trhu a tři v nadhozu.

Za Šumperáky uzavíral první skupinu už zkušený Zbyněk Košťák. Zbyněk sice zaváhal při druhém pokusu v trhu na 69 kg, ale třetím pokusem zvýšil na 70 kg a tady vše dopadlo bez problému - vyrovnané osobní maximum. V nadhozu byl cíl jasný 100 kg. Tento cíl má Zbyněk už delší dobu a konečně to vypadalo, že se to podaří. Jenže na to bylo potřeba zvládnout všechny soutěžní pokusy v nadhozu. Pokus na 92 kg se podařil. Povedl se i další na 97 kg (rekord o 3 kg). Tlak na Zbyňka byl hodně velký, věděl, že podobná šance se neobjevuje často a proto chtěl zvládnout metrák za každou cenu. Aby nešel rovných sto kilo (může to být problematické na psychiku), nastoupil k čince se 101 kg. Za pokřiku publika ji nejdříve dostal na ramena a nakonec i nad hlavu. Byl z toho osobní rekord o neuvěřitelných 7 kg (z původních 94 kg). Ve výsledku Zbyněk dokázal úspěšně využít pět pokusů, dva v trhu a tři v nadhozu.

Ve hře zůstával už jen poslední ze Šumperáků - Tom Pliska, startující v druhé skupině. Podobně jako kluci chtěl zkusit sáhnout si na své limity. V trhu to vypadalo nadějně - zvládl 101 kg (o 1 kg pod dosavadní maximum), ale na dalším pokusu o 105 kg se nezadařilo. Poslední z pokusů (130 kg) sice dokázal dostat na ramena, ale technická chyba zabránila v úspěšném výrazu. Bohužel. Proto "jen" výsledných 101 kg v trhu, 126 kg v nadhozu a dva platné pokusy v trhu a dva v nadhozu.

Naše pokusy:

Tom Pliska (trh 97 kg, 101 kg, 105 kg (x); nadhoz 122 kg, 126 kg, 130 kg(x))

Zbyněk Košťák trh (65 kg, 69 kg(x), 70 kg; nadhoz 92 kg, 97 kg, 101 kg)

Tom Horváth (trh 39 kg, 42 kg 46 kg; nadhoz 47 kg, 52 kg(x), 52 kg)

Honza Jílek (trh 55 kg, 59 kg, 63 kg; nadhoz 60 kg, 65 kg, 72 kg(x))

Matyáš Pik (trh 45 kg, 49 kg, 52 kg; nadhoz 54 kg, 59 kg, 64 kg)

Pavel Vykoukal (trh 62 kg, 66 kg, 69 kg(x); nadhoz 85 kg, 88 kg, 91 kg)

Vánoční pohár v Brně se však již tradičně hodnotí jinak, než jiné soutěže. Používá se k tomu tzv. dvojný relativ. Výpočet probíhá tak, že se vezme výkon závodníka v trhu, k tomu se přičte výkon z nadhozu a od této hodnoty se odečte dvojnásobek váhy závodníka. To pak určuje pořadí závodníka v soutěži

Tady jsou naše výsledky:

Jméno Relativ Umístění

Tom Pliska 29,8 11.

Zbyněk Košťák 2,2 20.

Tom Horváth -18,6 23.

Honza Jílek -29,8 24.

Matyáš Pik -59,2 26.

Pavel Vykoukal -62,8 27.

Soutěž se nám tedy opravdu vydařila. Jako vždy byla úžasná atmosféra a dařily se dobré výkony. Ukázalo se, že "noví" šumperští závodníci start na tak velké soutěži zvládli a proto o nich určitě neslyšíte naposledy.

Tom Pliska