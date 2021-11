Jahrzeit letos podle židovského lunárního kalendáře připadá právě na Dušičky, tedy 2. listopad. Setkání proběhlo na Starém židovském hřbitově v Prostějově ve Studentské ulici u náhrobku rabína Horowitze.

Přítomen byl rabín Louis Kestenbaum z USA z nadace Kolel Damesek Eliezer, která financovala nový náhrobek z bílého kamene zhotovený podle starých fotek v roce 2019 poté, co byla jeho plastová replika v roce 2013 poškozena. Nadace se stará o zachování piety a památky mnoha hřbitovů a náhrobků významných židovských osobností ve východní a střední Evropě.

Prostor bývalého starého židovského hřbitova bude pietně upraven. V roce 1943 nacisté hřbitov zrušili a náhrobky odstranili. Spolek Hanácký Jeruzalém (tak Židé nazývali Prostějov) náhrobky postupně nachází mezi lidmi: na dvorech, v kurnících či chlívcích.

Pohřbívalo se zde v letech 1801 až 1908 a celkem zde leží ostatky asi 2000 osob, se kterými se podle židovské tradice nesmí hýbat. Nalezené náhrobky, většinou poničené, jsou uloženy v prostorách Nového židovského hřbitova.

Starý židovský hřbitov v Prostějově, dnes park, je kulturní památkou. Pozemek v roce 1943 zakoupilo město Prostějov jako arizovaný majetek a po válce nedošlo k jeho navrácení. Smlouvu o užívání pozemku má dnes uzavřenu spolek Hanácký Jeruzalém s městem Prostějov.

Od posledního setkání a podepsání dohody v roce 2019 nedošlo k žádnému pokroku. Fotografie na konci fotogalerie. Letos opět přijel a jednal rabín Louise Kestenbaum, také vrchní vídeňský rabín Arie Folger, člen rabínského soudu pro střední Evropu, dále brněnský rabín Menaše Kliment, Petra Papouška, předseda Federace židovských obcí v České republice, Paul Packer, předseda U. S. Commission for the Preservation of America’s Heritage. Přítomen byl primátor Prostějova Mgr. František Jura.

Po obřadu a projevech se konaly modlitby. Poté se jednalo na prostějovské radnici. Tento týden má zastupitelstvo města rozhodnout o vyčlenění dohodnuté částky na pietní úpravy hřbitova. Finančně také významně přispěje U. S. Commission for the Preservation of America’s Heritage, která se například stará o to, aby se na místech hromadných hrobů nestavěly supermarkety.

Lenka Hoffmannová