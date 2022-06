Oblíbený pochod Pivovarská čtvrtka dokazuje, že pivo a turistika k sobě patří. Tuto myšlenku podporuje hanušovický pivovar Holba již dvaadvacet let.

„Holba je neodmyslitelně spojena s ryzí jesenickou přírodou. Pivo totiž vaříme z horské vody z našeho vrtu přímo v pivovaru, přidáváme také místní chmel i slad z podhorských ječmenů. Zároveň pravidelně každý rok pomáháme vysázet v horách nové stromky pod dohledem lesní správy. I proto jsme se před více než dvaceti lety rozhodli připomenout lidem krásy okolí Hanušovic a zorganizovali jsme první Pivovarskou čtvrtku. Náš pochod je ale především o uvolnění a zábavě. Kromě ryzího piva z hor k němu patří také doprovodný program plný soutěží pro děti i dospělé. Nechyběla například horolezecká stěna, rodeo láhev a malování na obličej,“ popisuje Pivovarskou čtvrtku Ing. Ondřej Hnila, brand manager pivovaru Holba.

Běžci vyrazili na trasu údolím Moravské Sázavy. Padaly i rekordy!

Jaký byl tedy letošní ročník Pivovarské čtvrtky, kterému vyšlo počasí naprosto na jedničku? Celkem se do něj zaregistrovalo 3 080 účastníků různého věku. Téměř 2 000 lidí startovalo v Hanušovicích, 498 ze Šumperku, 423 z Velkých Losin a 168 z Králíků. Všichni měli společný cíl – hanušovický pivovar Holba.

Během akce se vypilo krásných 40 hl piva a 20 hl nealkoholických nápojů. Turisti si mohli vybírat z veškerého sortimentu pivovaru, naprostou hvězdou byl ovšem Holba Šerák z tanku.

Pro lepší náladu zahrálakapela Roxy a zájemci se mohli podívat přímo do samotného pivovaru - do varny, na spilku, do sklepa a dalších zákoutí. Více informací na www.pivovarskactvrtka.cz.

Šárka Podlenová

