Přestože počasí během sobotního odpoledne v podhůří úchvatných Jeseníků vypadalo všelijak, do hanušovického pivovaru si našlo cestu přibližně 4 500 milovníků kvalitního piva, příjemné muziky a dobré zábavy. Lákadlem byly mimojiné kapely No Name nebo Jelen a také zpěvačka Lenny. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo slavnostní naražení sudu Svatováclavského ležáku za studena chmeleného 12%, který je oficiálně v prodeji až po pivovarských slavnostech.