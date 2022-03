V letošním roce se ale vrátil znovu do starých kolejí a nabídl mladým fotbalistům krásný sportovní zážitek.

Za dobu, kdy se turnaj koná, se jej zúčastnilo mnoho talentovaných mladých sportovců, kteří byli nejlepšími hráči či střelci turnaje a dnes to dotáhli do nejvyšších pater fotbalu.

Aktuálně tak můžeme vidět například Petra Ševčíka a bratry Pudilovy hrát za pražskou Slavii či Jana Kadlece a Ladislava Krobota v druhé nejvyšší soutěži. Ukazuje se tak, že Jesenicko dokáže produkovat velké množství talentů.

Perličkou turnaje je fakt, že v roce 2003 vyhrál Formela Cup Vladimír Coufal, což je aktuálně hráč West Hamu United. Na jubilejní 10. ročník se totiž výjimečně představila jako host ZŠ Ostrava, J. Šoupala. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 týmů, které předváděly skvělé výkony, které vyvrcholily napínavou vyřazovací částí.

Mezi překvapení turnaj jistě patřil tým Bernartic, který se po velmi dobrých výkonech prokousal až do semifinále, bohužel to ale nakonec na stupně vítězů nestačilo, a to také kvůli prohře s domácím Javorníkem, který se potřetí za sebou probojoval mezi top 3 týmy.

Podobně překvapilo družstvo z Kobylé, které se turnaje zúčastnilo vůbec poprvé a hned se probojovalo do čtvrtfinále, kde zle potrápilo pozdějšího vítěze z Žulové. Ti po většinu zápasu prohrávali a rozhodli o postupu až pár vteřin před koncem zápasu.

Finále nabídlo souboj dvou týmů, které od začátku turnaje ukazovaly svou vysokou kvalitu. Žulovou táhl nejlepší hráč turnaje Michael Kadlec (9 branek) spolu s Vojtěchem Šarmanem (12 branek) a Zlaté Hory pak nejlepší střelec turnaje Patrik Turza (13 branek).

Hráči Formela Cupu.Zdroj: Jan Mrosek

Samotné finále lépe zvládli hráči ze Žulové, kteří vyhráli zaslouženě 4:1. A tak si mohli podruhé v historii turnaje odvést putovní pohár.

Závěrem patří velké poděkování všem organizátorům turnaje a Základní škole Javorník, bez jejíž pomoci by nebylo možné turnaj uspořádat.

SKUPINOVÁ FÁZE:

SKUPINA A: JESENÍK – MIKULOVICE 0:1 (Švarc M.) LIPOVÁ-LÁZNĚ – ŽULOVÁ 2:8 (Švenda F., Oprchal J. – Šarman V. 5, Kadlec 3) ŽULOVÁ – JESENÍK 2:0 (Kadlec M. 2) MIKULOVICE – LIPOVÁ-LÁZNĚ 2:0 (Švarc M., Gvizd J.) JESENÍK – LIPOVÁ-LÁZNĚ 2:0 (Zmydloch M., Jezerský J.) ŽULOVÁ – MIKULOVICE 2:1 (Šarman V. 2 – Švarc M.)

SKUPINA B: BĚLÁ P. PRADĚDEM – KOBYLÁ N. VIDN. 1:2 (Ondrejkovič M. – Koudelka J. 2) BĚLÁ POD PRADĚDEM – ZLATÉ HORY 2:8 (Ondrejkovič M., Žilinčár J. – Turza P. 5, Chlopčík Š. 2, Kralík O.) ZLATÉ HORY – KOBYLÁ NAD VIDNÁVKOU 4:0 (Turza P. 3, Hlavatý M.)

SKUPINA C: ČESKÁ VES – ČERNÁ VODA 10:0 (Kratochvíl J. 4, Oškera L. 3, Bařina S. 2, Oravec F.) VIDNAVA – ČESKÁ VES 0:2 (Kratochvíl J., Bařina S.) ČERNÁ VODA – VIDNAVA 0:4 (Ondrušík P. 2, Sedlák O. 2)

SKUPINA D: JAVORNÍK – BERNARTICE 3:0 (Pokuta R., Šimíček J., Juřič J.) JAVORNÍK – SUPÍKOVICE 6:0 (Juřič J. 2, Zykmund O., Šimíček J., Kozel A., vlastní) SUPÍKOVICE – BERNARTICE 0:4 (Pecha L. 2, Žiga M., Červeňák T.)

Skupina A: Skupina B: 1. Žulová 3 0 0 12:3 9b. 1. Zlaté Hory 2 0 0 12:2 6b. 2. Mikulovice 2 0 1 4:2 6b. 2. Kobylá nad Vidnáv. 1 0 1 2:5 3b. 3. Jeseník 1 0 2 2:3 3b. 3. Bělá pod Pradědem 0 0 2 3:10 0b. 4. Lipová-lázně 0 0 3 2:12 0b.

Skupina C: Skupina D: 1. Česká Ves 2 0 0 12:0 6b. 1. Javorník 2 0 0 9:0 6b. 2. Vidnava 1 0 1 4:2 3b. 2. Bernartice 1 0 1 4:3 3b. 3. Černá Voda 0 0 2 0:14 0b. 3. Supíkovice 0 0 2 0:10 0b.

ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ:

O 11. místo ČERNÁ VODA – SUPÍKOVICE 3:0 kont.

O 9. místo BĚLÁ POD PRADĚDEM – JESENÍK 0:0, na PK 3:2

Čtvrtfinále: ŽULOVÁ – KOBYLÁ NAD VIDNÁVKOU 2:1 (Šarman V. 2 – David F.) ZLATÉ HORY – MIKULOVICE 4:0 (Turza P. 3, Kralík O.) BERNARTICE – ČESKÁ VES 1:1, na PK 4:3 (Koriťák L. – Oravec F.) JAVORNÍK – VIDNAVA 3:1 (Juriš J. 2, Šimíček J. – Šustr M.)

Semifinále: ŽULOVÁ – BERNARTICE 4:0 (Šarman V. 3, Kadlec M.) ZLATÉ HORY – JAVORNÍK 3:0 (Turza P. 2, Chlopčík Š.) O 3. místo: JAVORNÍK – BERNARTICE 6:0 (Jurič J. 2, Kozel A. 2, Šimíček J., Pokuta R.)

Finále: ŽULOVÁ –ZLATÉ HORY 4:1 (Kadlec M. 3, Mičák A. – Kralík O. )

CELKOVÉ POŘADÍ:

1. místo ZŠ ŽULOVÁ

2. místo ZŠ ZLATÉ HORY

3. místo ZŠ JAVORNÍK

4. místo ZŠ BERNARTICE

5. místo ZŠ ČESKÁ VES, ZŠ KOBYLÁ NAD VIDNÁVKOU, ZŠ MIKULOVICE, ZŠ VIDNAVA

9. místo ZŠ BĚLÁ POD PRADĚDEM

10. místo ZŠ JESENÍK

11. místo ZŠ SUPÍKOVICE

12. místo ZŠ ČERNÁ VODA

13. místo ZŠ LIPOVÁ-LÁZNĚ

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ:

Nejlepší hráč: Michael Kadlec (ZŠ Žulová)

Michael Kadlec (ZŠ Žulová) Nejlepší střelec: Patrik Turza (ZŠ Zlaté Hory) – 13 branek

Patrik Turza (ZŠ Zlaté Hory) – 13 branek Nejlepší brankář: Ondřej Zykmund (ZŠ Javorník)

SESTAVY DRUŽSTEV:

ZŠ Bělá pod Pradědem Dostál T., Lazecký A., Musial M., Nazarej L., Ondrejkoviš M. Paul J., Sikora J., Sikorová J., Španger J., Žilinčár J.; vedoucí týmu: Neugebauerová B.

Dostál T., Lazecký A., Musial M., Nazarej L., Ondrejkoviš M. Paul J., Sikora J., Sikorová J., Španger J., Žilinčár J.; vedoucí týmu: Neugebauerová B. ZŠ Bernartice Antalová L., Červeňák T., Horváth O., Koriťák L., Koriťák T., Michalíková J., Pecha L., Žiga M.; vedoucí týmu: Koriťák K.

Antalová L., Červeňák T., Horváth O., Koriťák L., Koriťák T., Michalíková J., Pecha L., Žiga M.; vedoucí týmu: Koriťák K. ZŠ Černá Voda Axmannová V., Ehizenberger T., Churavá A., Churavý M., Pavlíček J., Petrík t., Škodík Š.; vedoucí týmu: Frančáková Z.

Axmannová V., Ehizenberger T., Churavá A., Churavý M., Pavlíček J., Petrík t., Škodík Š.; vedoucí týmu: Frančáková Z. ZŠ Česká Ves Bařina S., Jurčák D., Kratochvíl J., Oravec F., Oškera L., Spáčil A., Spáčil T., Tomalský A.; vedoucí týmu: Malysa J.

Bařina S., Jurčák D., Kratochvíl J., Oravec F., Oškera L., Spáčil A., Spáčil T., Tomalský A.; vedoucí týmu: Malysa J. ZŠ Kobylá nad Vidn. Bulguris N., David F., Frančák J., Graham R., Gřunděl D., Koubek O., Máčal V., Žídek K.; vedoucí týmu: Gajdošová K.

Bulguris N., David F., Frančák J., Graham R., Gřunděl D., Koubek O., Máčal V., Žídek K.; vedoucí týmu: Gajdošová K. ZŠ Javorník Jurič J., Juriš J., Kovačík J., Kozel A., Pokuta R., Šimíček J., Zykmund O.; vedoucí týmu: Zykmund O.

Jurič J., Juriš J., Kovačík J., Kozel A., Pokuta R., Šimíček J., Zykmund O.; vedoucí týmu: Zykmund O. ZŠ Jeseník Jezerský J., Jurčák A., Krytinář L., Liberda G., Matějíček D., Mikoláš M., Till L., Zmydloch M., Žáček J.; vedoucí týmu: Hlavačka M.

Jezerský J., Jurčák A., Krytinář L., Liberda G., Matějíček D., Mikoláš M., Till L., Zmydloch M., Žáček J.; vedoucí týmu: Hlavačka M. ZŠ Lipová-lázně Dolejší M., Holeňa P., Kantořík S., Oprchal J., Šimek M., Šimík A., Šmigura M., Švenda F., Wall J., Zálešák P.; vedoucí týmu: Kania F.

Dolejší M., Holeňa P., Kantořík S., Oprchal J., Šimek M., Šimík A., Šmigura M., Švenda F., Wall J., Zálešák P.; vedoucí týmu: Kania F. ZŠ Mikulovice Banáš J., Gvizd J., Javorek J., Látal B., Mrlina T., Šimek P., Švarc J., Švarc M.; vedoucí týmu: Vavrač J.

Banáš J., Gvizd J., Javorek J., Látal B., Mrlina T., Šimek P., Švarc J., Švarc M.; vedoucí týmu: Vavrač J. ZŠ Supíkovice Banáš V., Hečko P., Hrabovská N., Lučan J., Mančík D., Strýček P., Šarman P., Zajac V.; vedoucí týmu: Ďopan A.

Banáš V., Hečko P., Hrabovská N., Lučan J., Mančík D., Strýček P., Šarman P., Zajac V.; vedoucí týmu: Ďopan A. ZŠ Vidnava Bihári L., Jakubčík T., Karachisaridis T., Magyarič J., Ondrušík P., Rejda J., Sedlák O., Šustr M., Vokál F., Zdražil T.; vedoucí týmu: Navrátil M.

Bihári L., Jakubčík T., Karachisaridis T., Magyarič J., Ondrušík P., Rejda J., Sedlák O., Šustr M., Vokál F., Zdražil T.; vedoucí týmu: Navrátil M. ZŠ Zlaté Hory Hlavatý M., Chlopčík Š., Kralík O., Sudolský P., Turza P., Vojčák V., Wetter M.; vedoucí týmu: Gondek D.

Hlavatý M., Chlopčík Š., Kralík O., Sudolský P., Turza P., Vojčák V., Wetter M.; vedoucí týmu: Gondek D. ZŠ Žulová Gabčo A., Horký t., Kadlec M., Maceček M., Mičák A., Stavinoha V., Šarman V.; vedoucí týmu: Nečesalová H.

Organizace turnaje: Mrosek J., Zykmund O. a Základní škola Javorník Asistenti organizátorů: Mrosek O., Schromm T., Dvořák A. Rozhodčí turnaje: Michálek R.

Jan Mrosek

