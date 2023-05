Vrhají se do hořících domů, vyprošťují zraněné z havarovaných aut. Riskují svoje životy, aby zajistili naše bezpečí. Pomáhají nám v situacích, ve kterých jde o všechno. Jsou tady ve chvílích, kdy se nám do cesty postaví přírodní živly, přispěchají na pomoc lidem i zvířatům. Ale stojí nám za zády i ve veselejších chvílích, pořádají pro nás plesy, stmelují obce a vesnice. Hasiči profesionálové, ale i dobrovolníci, patří vám velké díky!

Deník si uvědomuje, co všechno hasiči pro společnost dělají. Proto se rozhodl celé vydání novin 5. května věnovat právě jim. A nabízí možnost svým čtenářům poděkovat těmto statečným a pracovitým mužům za jejich práci.

Napište do redakce, za co jste hasičům vděční, za co jim chcete poděkovat, čeho si na nich vážíte, s čím vám kdy pomohli. Vaše příspěvky otiskneme v novinách a zároveň zveřejníme ve webovém speciálu Deníku, který odstartuje právě s vydáním unikátních "hasičských novin" 5. května.

Své příspěvky posílejte na hasici@denik.cz. Děkujeme!