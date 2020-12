PositivJE FESTIVAL: Jesenicko, jak být lepším místem pro život?

Je to další z aktivit, jíž chce platforma positivJE přispět k pozvednutí sebevědomí Jesenicka trpícího odlivem lidí do velkých měst. Sice přibývá těch, kteří dovedou docenit benefity života na Jesenicku, ale pořád je málo těch, co mají vůli řešit budoucnost regionu nějak strategicky. PositivJE FESTIVAL si na 26. listopadu 2020 pozval několik zajímavých osobností.

PositivJE FESTIVAL 2020 | Foto: Archiv festivalu