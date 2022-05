V prostorách Základní školy a Mateřské školy Potštát proběhla páteční část workshopu, na níž žáci a děti pod vedením svých paní učitelek předvedli, co všechno díky jedinečné metodě „šlapacích not“ dokáží.

S dalšími metodami výuky hudební výchovy, při níž se používají např. magnetické noty a pomůcky pro hru na tělo, se 15 účastníků letošního kurzu seznámilo i v místní ZUŠ.

Abstrakce Radovana Langera prostoupila Starou radnici v Hranicích

Třídenní workshop pokračoval v sobotu a v neděli také v prostorách Památníku manželů Krškových.

Frekventanti jubilejního kurzu se sjeli ze všech koutů republiky a věřím, že budou netradiční a inovativní metodu výuky hudební výchovy šířit i ve svých působištích na základních, mateřských a uměleckých školách.

OBRAZEM: Třída 1. máje v Hranicích zrůžověla. Sakury rozkvetly v plné kráse

Shodou okolností byl 20. ročník PHK současně ročníkem, kdy autorka této metody, paní Irena Kršková, slaví významné životní jubileum.

Ač se již celého třídenního programu vzhledem ke svému zdraví nemohla účastnit osobně, je obdivuhodné, že ve věku 90 let je schopna plánovat další pokračování.

V obci Středolesí to po covidovém rozvolnění začíná opět žít

Za léta organizování a vedení PHK si již vychovala své nástupce, kteří ji letos již plnohodnotně dokázali nahradit a pokračovat tak v jejich myšlenkách a tradici.

Paní Krškové přejeme do dalších let především hodně zdraví a také elánu, energie a chuti do práce a života. Poděkování patří nejen jí, ale všem, kteří se podíleli na organizaci a vedení letošního ročníku.

Karel Machyl,

ředitel ZŠ a MŠ Potštát

#clanek|6632231#

#clanek|6612260#