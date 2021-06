Po několika letech se objevila Tlapka. Přivedli ji dva kocourci od sousedů, kterým maminku přejelo auto, a tak adoptovali mého Tygříka. Pod dřevěnými schody do zahrady cosi strašně zoufale řvalo. Mourovatý kocourek seděl na schodech vlevo a černý vpravo a koukali na zoufalého tvorečka.

Byl leden a právě období velkých mrazů, vytáhla jsem černé kotě do tepla. Tlapka měla všude napitá klíšťata a byla jí vidět žebra. Strašně se bála, ale v teple a s miskou masíčka se trochu uklidnila. Okolo krku měla upevněný strašně tvrdý a těsný obojek, ještě týden po sejmutí měla na krku slehlou srst, ubožáček. Tygřík sice na Tlapku vrčela, ale neublížila. Dvě černá a jedno mourovaté koťata řádili pořád spolu, bohužel brzy se černý kocourek ztratil, asi se někomu moc líbil, vypadal jako gepard.

Tlapka se dlouho bála lidí, vždycky se utíkala schovat do vedlejšího pokoje pod postel. Taky jí několik let trvalo, než v případě potřeby vyběhla do zahrady. Mňoukala, mňoukala, ale jít ven se bála, co kdybych ji už nepustila zpátky.

Tlapka našla nový domovZdroj: Lenka Hoffmannová

Brzy jsem jako nezkušená chovatelka koček zjistila, že Tlapka čeká koťata. Asi za 6 týdnů se narodili dva mourovatí kocourci a kočička, ta byla více do šeda. Po porodu si Tlapka odnesla koťata do komory a pak mě tlapkou něžně budila, potřebovala pro koťata pelíšek. Oba rodiče se vzorně starali. Děsila jsem se co budu s koťaty dělat. Páreček si odvezla mladá rodina i pro sousedy, pro kocourka si přišla paní. Později se bohužel Tygřík něčím otrávila

Tlapka je velmi přátelská. Ráno musím nachystat plné misky, pak se čeká na návštěvu Micinky (tříbarevná) a Mourka (mourovatý syn Micinky s bílými ponožkami a bříškem) od sousedů. Tlapka mňouká, otevřu dveře do zahrady, Tlapka koukne vlevo k sousedům, kámoši nikde, a tak se vrátí domů. Právě se objevil jeden kocour bílo-mourovatý a další bílý s rezavými skvrnami. Přestože je Tlapka vykastrovaná, oba kocouři nám jarně kňourají za dveřmi.

Lenka Hoffmannová