Vše v tuto chvíli záleží zejména na možnosti sdružování většího počtu lidí. Pevně věříme, že za onoho půl roku už vláda povolí alespoň takový počet, při kterém bude pořádání našeho festivalu dávat smysl.

Co do tvorby programu jsme momentálně ve velmi operativním stadiu příprav tří variant Blues Alive. Primární je taková, jak ji znáte z minulých let, tedy s umělci z celého světa, s velkými hvězdami a legendami i čerstvými objevy bluesové scény.

Jsme ale také připraveni, že budou moci přijet jen muzikanti z evropských zemí. I v takovém případě vám nabídneme tu nejvyšší kvalitu.

A do třetice, zejména pro případ uzavřených hranic, pracujeme předběžně i na ryze české variantě, kdy bychom se pokusili do Šumperka přivézt v co nejkompletnější sestavě absolutní špičku české bluesové a související muziky.



Ať už bude výsledek jakýkoli, věříme, že vás programová nabídka a následně i atmosféra na 25. ročníku Blues Alive jako každý rok potěší a že společně alespoň na ty tři dny zapomeneme na všechny strasti letošního podivného roku.



Držme si vzájemně palce.



Vladimír Rybička,

ředitel festivalu