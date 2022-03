Pokaždé si vyfotím mlsouny za výlohou obchodů s rozličnými tvary různobarevných sladkostí, ještě jsem je neochutnala. V otevřených výlohách obchodů s dobrotami pán upravuje masovou pyramidu, asi aby vypadala na první pohled hezky, na vegetariány to ovšem nefunguje, já si dám tradiční špenát s šesti bramborovými knedlíky v České hospodě. Koukám, že už disponují jasně zelenými rozvážkovými autíčky.

Havelské tržiště už není to, co bývalo, ovšem rozšířili sortiment o brambory a cibuli. Nadšení turisté kupují na památku čokolády s fotkami Prahy, dobrý nápad.

Najednou spatřím anděly: Dívka s dlouhými vlasy právě pokládá na záda žebrajícího svou károvanou bundu, prý jí není zima. Směrem ke Staroměstskému náměstí tři mladí, dvě dívky a kluk, s moc hezky sladěným oblečením a vlnitými vlasy dohledávají lahev s vodkou. V ruce mají plastovou lahev s oranžovou limonádou.

Jsou milí a nabízí mi lok alkoholu. „Nevím, jestli zrovna v pravé poledne je vhodné do sebe lít tvrdý alkohol,“ opáčím trochu podrážděně. Dívka mě informuje: „Víte, my pracujeme v nemocnici na covidové jednotce, a tak se musíme trochu odreagovat. Přijeli jsme z Uherského Hradiště na výlet a bavíme se. To je náš koníček, vy se bavíte focením a my alkoholem, určitě je to lepší, než brát prášky na nervy jako naši kolegové.“ Mají pravdu, samozřejmě. Popřeju jim pevné nervy, pěknou zábavu v Praze a před Orlojem se rozloučíme.

V Pařížské si fotím stříbrné šortečky ve výloze, brr, najednou je mi hrozná zima. Fotím si mladý pár na koloběžce. Zaujme mě skleněná designová klika na vstupních dveřích obchodu, tady kdysi provozoval stylovou restauraci a shop s výrobky sklárny AJETO Bořek Šípek.

Je právě 16. ledna, tedy výročí sebeupálení Jana Palacha. Na Palachově náměstí fotím Plečnikům citát nad vchodem do Umprum, moderní sochy Palacha a jeho matky na nábřeží Vltavy. Kdosi na rezavou plochu napsal vzkaz v polštině.

Na Kampě tradičně fotím graffiti i negraffiti, racky, kachny a labutě, také malý památník v podobě jejich čepice hrdinům hasičům z 11. září. Poblíž Maltézského náměstí právě vystupuje z auta náš miliardář Janeček, právě ohlášený kandidát na prezidenta, právě před domem, kde sídlí jeho nadace Harmonie.

Na Maltézském náměstí sídlí konzervatoř pro mladé s poruchami zraku, japonské, dánské a nedaleko v Nosticově paláci nizozemské velvyslanectví, kde jsem na jaře 1989 žádala o vízum do Beneluxu. Vzala jsem si dovolenou a po vystání dlouhé řady odevzdala vyplněné papíry, za pár týdnů přišlo vízum.

Ještě jsem tehdy cestovala do Německa. Tam jsem se zastavila pro rady u své švagrové. Naštěstí tehdy už velvyslanectví SRN obsadili východní Němci, vízum se tedy obešlo bez dlouhého čekání. Stačilo poslat vyplněný formulář a pas a záhy se vše vrátilo s platným vízem.

Nedaleká lavička V. Havla nabízí Malostranské noviny a jeho citát na stromě. Maltézští rytíři s červenou hvězdou mají nedaleko svou komendu. V Praze si člověk/fotograf krásně zafotí, skoro vždycky.

Lenka Hoffmannová

