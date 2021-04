Osud tříletého středoasijského pasteveckého psa Akima je jedním z těch, které jsou si v něčem tak podobné, a přesto rozdílné. Velký, zanedbaný, zlomený pes na řetězu na dvoře u lidí, kteří se o něj moc nestarají. O pořádné výživě, natož veterině nemůže být už vůbec ani řeči. A právě takový pes měl štěstí v neštěstí: organizaci Zachráňme spolu se Akima loni na jaře podařilo odebrat a Inka Nadymáčková z Uherského Ostrohu na jižní Moravě (dnes organizace Jménem psa, z. s.) souhlasila, že ho přijme do své péče.

Jeho stav ji pochopitelně nepotěšil: psychicky zničený pes, velmi silná podvýživa (Akim vážil 35 kilo, dospělý středoasiat může mít mezi padesáti a sedmdesáti), dva centimetry vystupující páteř, staré rány, zřejmě po surovém bití, kloubní dysplazie na zadních nohou. Pár dní dokonce nedokázal zvednout zadní část těla a panovaly obavy, zda neochrnul.

Pes AkimZdroj: Archiv Jménem psa, z. s.

Inka pomáhá psům bez domova patnáct let, a pochopitelně ani tady se nezalekla. Místo toho se pevně rozhodla, že Akima na ty nohy postaví – a to nejen doslova, ale i po všech ostatních stránkách. V jejím úsilí jí pomáhali další záchranáři, Ria Hrabovská od Olomouce zorganizovala sbírku na pomoc financování toho, co zesláblý „drobek“ potřeboval: veterinární péči, granule, kloubní výživu. A na Akima se usmálo štěstí podruhé, tentokrát už napořád. V internetové inzerci si ho vyhlédl mladý pár ze středních Čech.

Tereza a Vláďa si s Inkou psali, pravidelně se na Akima ptali, jak se má, posílali mu granule – a mezitím dokončovali u Prahy domeček s pořádným plotem, aby svému budoucímu chlupatému štěstí mohli nabídnout náležité zázemí. V září přijeli za „svým“ pejskem a jeho dočasnou rodinou na návštěvu. To se neobešlo bez slz – zatím ještě nebylo možné si ho odvézt. Sedmdesát kilo lásky potřebuje bezpečné oplocení, Akim se navíc potřeboval skutečně plně zotavit. Několik let na řetězu za naprosté nepéče se na něm podepsalo víc, než by kdo předpokládal.

Akim se po letech naprosté ignorace vůči jeho potřebám dočkal milující rodiny.Zdroj: Archiv Jménem psa, z. s.

Dále na něj však mysleli v četných zprávách a vyhlíželi den, kdy bude Akim už jenom jejich. Ten den přišel letos 30. března – Akim nasedl do auta a v náručí Terky a s Vláďou za volantem zdárně dorazil do nového domova. K dispozici má „zahradní rezidenci“ ve tvaru opravdu luxusního psího domečku, přístup do domu a spoustu lásky.

Sylva Kaplanová