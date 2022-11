Hlavní závod konaný v Praze potvrdil velkou oblibu u sokolů i široké veřejnosti a na jeho start se 28. října postavilo celkem 522 závodníků. Rozmanitý program u Tyršova domu, sídla České obce sokolské, zahájily už od 11 hodin závody dětí a na start se v kategoriích do 6, 10 a 14 let postavilo celkem 135 malých závodníků. Velká chvíle a vyvrcholení společné oslavy přišla ve 14 hodin, kdy se ne start postavilo několik tisícovek běžců na 53 místech Česka, aby hromadně vyběhli. Ještě těsně před startem se proběhla online zdravice s ambasadory zapojenými do běhu v dalších lokalitách, například s Ivanou Večeřovou z Brna, Radkem Liškou z Terezína nebo Veronikou Preti z Kačice.