Speciální rehabilitační přístroj motomed, který umožňuje pohyb podobný jízdě na kole včetně využití rukou jako při běžkování, se stal v covidové době doslova hitem mezi 45 obyvateli Domova pro seniory v Jeseníku. „Od té doby, co jsme ho vloni díky příspěvku Nadace ČEZ pořídili, se prakticky nezastavil. Šlape se každý den, klienti už čekají, až bude volný,“ říká Jan Rotter, ředitel Centra sociálních služeb Jeseník, které domov provozuje.

Pohyb na motomedu si často užívá i 100letá Štěpánka Matlochová, která ujede za jediný den i čtyři kilometry. „Už nechodím, ale pohyb člověk potřebuje. Tak se teď můžu hýbat aspoň tady na tom kole,“ směje se seniorka. Právě pro cvičení starších lidí je přístroj ideální, dá se totiž nastavit do několika režimů od aktivního až po pasivní, ve kterém oslabeným seniorům s pohybem pomáhá.

Pravidelným používáním motomedu je možné udržovat klientovu pohyblivost, zmírnit poškození vyvolaná nedostatkem pohybu, omezit výskyt křečí, mobilizovat zbytkovou sílu svalů, podpořit chůzi a přispívat ke klientově dobrému pocitu a samostatnosti.

Centrum sociálních služeb Jeseník získalo od Nadace ČEZ 70 tisíc korun na nákup motomedu díky aktivním lidem, kteří jesenickým seniorům věnovali svou energii v rámci charitativní aplikace EPP – Pomáhej pohybem. „Pro nás by to bylo obrovské sousto, takový nákup bychom si aktuálně nemohli dovolit. Když jsem motomed viděl v jiných zařízeních jako výborný rehabilitační přístroj pro seniory, kteří se obtížně pohybují, bylo mi jasné, že je to pomůcka, kterou bychom u nás potřebovali. Sami bychom si ale takový nákup nemohli dovolit,“ děkuje Jan Rotter energetikům i všem, kteří sportovali se zapnutou EPPkou.

Vladislav Sobol