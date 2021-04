V kategorii středoškoláků budou Olomoucký kraj reprezentovat týmy ze SPŠ a SOU Uničov a z VOŠ a SPŠ Šumperk. Oba týmy prošly jako nejlepší jak školními koly, tak následnými okresními a krajskými kláními. Velké finále je čeká koncem dubna, kdy se rozhodne o celkovém vítězi Soutěže finanční gramotnost. „Dostat se takhle daleko je úctyhodný výkon. V soutěži byly tisíce dětí z celkem 258 škol. Ti, kdo se probojovali do finále, jsou skutečně nejlepší,“ vyzdvihuje Marta Gellová, předsedkyně Rady EFPA ČR, která soutěž spolu s organizací Metodica připravuje.

Projekt mapuje úroveň finanční gramotnosti českých dětí už desátým rokem. V současné době se zaměřuje hlavně na teoretické znalosti. „Děti jsme v prvním kole prověřovaly pomocí testů. V dalším už si musely poradit i s přípravou videa či prezentace na zadané téma,“ popisuje Marta Gellová.

Od příštího roku by se soutěž mohla od základů proměnit, a to díky Abecedě peněz, která je nově jejím hlavním partnerem. „Abeceda peněz je největší program finančního vzdělávání u nás a výuce dětí se intenzivně věnujeme už několik let. Stavíme na hravosti, praktických zkušenostech a zábavě. A budeme moc rádi, když tento přístup postupně prolne i celou Soutěž finanční gramotnost,“ vysvětluje David Hubáček. Děti by podle něj mohly v dalších ročnících řešit v rámci soutěže praktické projekty, konzultovat své kroky se skutečnými finančními poradci a třeba i veřejně prezentovat výsledky své práce.

Marta Vokurková