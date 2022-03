Manželka pana velvyslance Olga v emotivním projevu vyjádřila obdiv a lásku k Praze a celé naší zemi a požádala o uzavření vzdušného prostoru nad Ukrajinou, to ostatní už Ukrajinci zvládnou.

Lidé jsou smutní, zoufalí, ale i cítí naděje. Ukrajinci spoléhají na nás a celý demokratický svět.

Fotograf z Frenštátu vyrazil na hranice mezi Slovenskem a Ukrajinou

Putin v posledních letech vraždí civilisty v Sýrii, v Arménii i Gruzii, naposledy v Kazachstánu, teď na Ukrajině. Naši dělají, co mohou pro ty, co utíkají do bezpečí.

Ukrajinci statečně a chytře bojují a vymýšlí léčky na silnějšího a lépe vyzbrojeného útočníka.

Lidé z Hranic se semkli! Uspořádali bleskovou sbírku pro Ukrajinu

Mysleme na Ukrajinu, pomáhejme, jak můžeme a podporujme.

Lenka Hoffmanová

