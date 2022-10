Jeho debutové album se stalo třikrát platinové. Předtím působil Raichel jako klávesista. Idan Raichel

Project pravidelně koncertuje i v Česku.



Taglit-Birthright Israel je nezisková vzdělávací organizace sponzorující desetidenní bezplatné výlety do Izraele,

Jeruzaléma a na Golanské výšiny pro mladé od 18 do 26 let s právem návratu, tedy s nejméně jedním židovským

prarodičem.



Taglit v hebrejštině znamená discovery - objevování. Během jejich první cesty do Izraele mladí často nachází nový význam

své židovské identity a objevují židovskou historii a kulturu. Od roku 1999 se programu účastní každoročně 50 tisíc,

doposud 800 tisíc mladých ze 67 zemí. Vše je financováno soukromými dárci z celého světa. Oslava v Praze proběhla jako

poděkování sponzorům.



Večer zahájil předseda Taglitu pro všechny země světa, také promluvil mladý účastník programu z Česka a velvyslankyně

Izraele v Česku, její excelence Anna Azari.



Jako správná fotografka jsem začala fotit okolí místa konání i úchvatnou architekturu stavby Danube House, zejména atria,

kde se událost odehrávala. Většinou administrativní budovy zejména podle projektů slavných architektů byly v Karlíně postaveny na místě, kde šly k zemi stavby nevratně poškozené

povodní v roce 2002.

V atriu byla nejprve představena činnost Taglitu také u nás. Najednou začalo shromažďování, vítání a focení se v rohu

prostoru. Hned tam běžím a vidím přicházet Idana, další dva fotografové akce si ničeho nevšimli. Idan si zřejmě všiml mého

odhodlání a při vstupu na podium, pod nímž jsem čekala na zajímavou fotku, mě pozdravil a podal mi ruku. Ach, jaká radost!

Autor: Lenka Hoffmannová