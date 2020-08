Kolik z vás jezdí rádo na kole? A kolik času tomuto koníčku věnujete? O své zážitky z výletů na kole se s námi podělila čtenářka Lenka Coufalová. Zároveň doporučuje návštěvu míst, která prostě musíte vidět.

Králiky | Foto: Lenka Coufalová

Bude to zhruba 5 let, kdy jsem se rozhodla investovat do něčeho, o čem jsem tehdy vůbec netušila, co pro mě jednou bude znamenat. Kolo se stalo moji vášní, dalo by se říct, že vedle mě usíná (obrazně řečeno).