Prvního ledna každoročně turisté z Mohelnice a Loštic společně podniknou Novoroční výstup k chatě u sv. Huberta.

Novoroční výstup k chatě u sv. Huberta | Foto: Jaromír Vítek/čtenář reportér

Je to letitá společná tradice na památku již nežijícího kamaráda Jardu Zamykala, zakladatele této vycházky. U chaty je malé občerstvení, chléb s loštickou specialitou místní tvarůžkárny, horký čaj a hlavně setkání kamarádů, kteří po celý rok společně vyrážejí do přírody. Je již pravidlem, že se mohelnická parta zastaví u Jardy Beneše podívat se na jeho dřevěný betlém, jaké figurky přibyly a většinou již po tmě, pokud to počasí dovolí, pěšky po cyklostezce domů.