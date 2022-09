Nádherný areál Priessnitzových léčebných lázní Jeseník přivítá prestižní soutěž dřevorubeckých sportů vůbec poprvé a to právě v roce oslav 200. výročí své existence.

Organizátoři se vždy snaží najít atraktivní lokalitu pro tuto divácky zajímavou podívanou. Diváci se tak mohou těšit na fantastickou kulisu, kterou prostředí parku nabízí. Už v dopoledních hodinách bude možné vidět závodníky z evropské špičky juniorů na Mezinárodním MČR juniorů od 10 hodin v prostoru lesního parku poblíž lázeňského domu Priessnitz.

Šumperské kajakářky přivezly z Mistrovství České republiky žáků cenné kovy

Odpolední čas od 14 hodin pak bude patřit závodníkům soutěže Pro Series, z nichž vzejde nový mistr České republiky Stihl Timbersports®.

Přestože dřevorubecké závody mají v Evropě kratší historii než v zámoří, můžeme v posledních letech nejen v Česku sledovat obrovský nárůst popularity tohoto sportu.

Každoročně mohou noví zájemci o tento netradiční sport absolvovat kemp pro nováčky a pokud se rozhodnou v něm pokračovat a dosáhnou základní úrovně pro účast v jednotlivých kvalifikacích, v dalším ročníku se již mohou účastnit jednotlivých závodů.

Psí závod na Kraličáku přilákal přes tisíc psích sportovců

Z nich se na základě výsledků nominuje dvanáctka těch nejlepších, kteří bojují o titul Mistra ČR a zároveň o účast na Mistrovství světa.

Tam je již konkurence skutečně obrovská a jen účast na této akci je pro sportovce nezapomenutelným zážitkem a zkušeností.

Priessnitzovy léčebné lázně hostí tuto vrcholnou sportovní dřevorubeckou akci poprvé. „Diváci v Jeseníku již loni ukázali, že Timbersportu rozumí a věřím, že si tuto akci opět nenechají ujít a i v novém prostoru lázní závodníky poženou k vynikajícím výsledkům a novým osobním rekordům,“ uvedl Jan Brabec, hlavní organizátor Stihl Timbersports® v České republice.

Turistický deník: Ranní pozdrav Ondrovi a Haničce a pak z Ondřejníku na Skalku

V rámci závodů mají závodníci za úkol zvládnout šest disciplín a přesekat či přeřezat v co nejkratším čase a dle pravidel připravené dřevěné bloky. Ten, kdo nejlépe zvládne Underhand Chop, Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck, Springboard a Hot Saw se stane novým králem českého Stihl Timbersports®.

Nenechejte si ujít jeho korunovaci a vyrazte v sobotu 17. září do Jeseníku.

DISCIPLÍNY

Chop Underhand

Chop připomíná časy, kdy dřevorubci museli přesekávat spadlé stromy na menší, lépe ovladatelné části. Závodníci stojí na ležícím kmeni o průměru 32 cm a v půli jej přesekávají nejdříve z jedné strany, potom se otočí a dosekají kmen z druhé strany. Důležité je dodržovat přesnost jednotlivých seků, což výrazně zkracuje čas.

Stock Saw

Tato disciplína poměřuje zručnost závodníků v řezání klasickou motorovou pilou. Závodníci používají k přeřezání dvou kotoučů z ležícího kmene průměru 40 cm sériově vyráběnou motorovou pilu STIHL MS 661 připravenou od organizátora. První kotouč se řeže směrem dolů, druhý směrem nahoru. Oba kotouče musí být odříznuty kompletní a ve vyznačené výseči o šířce 10 cm, jinak je závodník diskvalifikován. Měření času se zastaví po úplném doříznutí druhého kotouče.

Standing Block Chop

Jde o přesekávání stojícího kmene o průměru 30 cm. Disciplína simuluje kácení stromů a odkrývá tak zručnost závodníka v zacházení se sekerou. Závodníci používají na míru vyrobené sekery, upravené pro typ dřeva, který se přesekává. Sekery jsou extrémně ostré a jejich srovnání s žiletkami není vůbec od věci. Závodník naseká blok nejdříve do poloviny z jedné strany, poté jej oběhne a doseká ze strany druhé.

FOTO: Jsme národ houbařů. Z lesa lidé odchází s plnými koši. Kde všude rostou?

Single Buck

Řezání ruční pilou je jednou z nejstarších dřevorubeckých disciplín. Měření času začíná se signálem rozhodčího a končí s kompletním odříznutím kotouče z bloku o průměru 46 cm. V této disciplíně rozhoduje rytmus a dynamika závodníka. Pila musí řezat na celou svoji délku a zcela rovně, protože při sebemenším vychýlení ztrácí závodník drahocenný čas.

Springboard

Adrenalinová disciplína s názvem Springboard vychází z dob, kdy dřevorubci nemohli přepílit mohutné stromy, protože jejich pily byly příliš krátké. Dřevorubci vysekali do stromu kapsu, do které umístili springboard (prkno). Z tohoto prkna ve výšce mohli strom porazit jednodušeji. Sportovní dřevorubci užívají dvou prken. Z prvního prkna se vyseká druhá kapsa, do které se umístí druhý springboard. Teprve z tohoto prkna ve výšce kolem tří metrů závodník přesekává blok o průměru 27 cm upevněný na vrcholu kmene.

Hot Saw

Cílem této disciplíny je odříznutí tří kompletních kotoučů v 15 cm široké výseči z ležícího kmene o průměru 46 cm v co nejkratším čase. Výkon těchto nechlazených speciálů dosahuje až 70 koní a jejich cena je přes 150 000 korun. Síla, velikost a hluk téměř 25kilogramových motorových pil dělají z Hot Saw jednu z nejatraktivnějších disciplín dřevorubeckých sportů. Při sledování této disciplíny se vám určitě vybaví závody Formule 1.

Jitka Brabcová

Zábřeh láká na bohatý víkendový program

Kolštejn zahalilo hedvábí a rozezezněly exotické nástroje