Akce se konala za spolupráce SDH Leština, z.s. Hasiči byli připraveni s nafukovacím člunem, pro případ, že by některý z plavců zatoužil plavat „do Černého moře“.

Přes řeku připravili lanovou zábranu pro zachycení plavců. Naštěstí nebylo potřeba ani jednoho prostředku. Ale bezpečnost je na prvním místě. Rovněž připravili i bezpečný výlez z vody, tím, že odstranili nanesené větve stromů, které mohly způsobit poranění plavců.

Akci zahájili organizátoři vynesením Moreny. Docela početný hlouček dětí se vydal krátkým průvodem od zastávky autobusu na most, kde za odříkávání básničky shodily děti Morenu do vody.

Během průvodu moderátor akce seznámil přítomné diváky s touto starou tradicí. Poté již následoval přesun na druhou stranu řeky proti proudu, kde se 39 přihlášených otužilců ponořilo do chladné řeky Morava.

Do vody šli v 30 sekundových intervalech. Mnozí z nich to pojali opravdu rekreačně až přímo letně. Svědčili o tom i jejich kostýmy. Krásné jarní slunečné počasí vylákalo z domovů hodně diváků.

Teplota vody plavce mile překvapila. Ryska na teploměru se zastavila u čísla 6,9°C. Pro mnohé otužilce to bylo prý „kafíčko“.

Nejmladší plavkyní byla Anička Paraska z Leštiny (12 let). Nejvzdálenější účastnicí, co vlezla do vody byla Staňka Pulkrábková z Kroměříže.

Na tvářích otužilců bylo vidět, že si jarní koupel užívali. Organizátoři by rádi poděkovali skupině HKM sound, která zabezpečovala ozvučení celé akce.

Rovněž bychom rádi poděkovali i panu Radku Václavkovi, který poskytl elektřinu ze svého domu na organizaci Otužileckého vítání jara. Z akce je bohatá fotodokumetace. Více najdete na facebookových stránkách VEŠke, z.s.

Michal Mucha

