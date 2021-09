Mladí se opravdu vyřádili v pátek i v sobotu se strhující Sharlotou a Rocky Leonem z USA. Ve finále MISS Majáles zaujalo šest studentek. V porotě zasedli největší sponzoři i poslední MISS Majáles.

Famózní Rocky Leon původně ze San Franciska se tam narodil jako Frederick Lehnert rakouské matce a brazilskému otci. Po studiu v Rakousku se rozhodl hrát samostatně a přinášet lidem radost, což se mu v Šumperku podařilo. Strhl diváky bezprostředností a radostí. „I am not so popular,“ oznámil skromně na úvod a v závěru „I love you,“ poděkoval nadšenému publiku. Rocky hraje všemi končetinami nejen na své oblíbené ukulele.

Rocky dorazil do Šumperka z Ukrajiny po několikahodinové zastávce na hranici. Koncertoval v Rusku, je velmi oblíbený na Ukrajině, u nás rozdává radost pravidelně již několik let.

Lenka Hoffmannová