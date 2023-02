Těšíme se na každý další experiment, v nejbližší době to bude např. pozorování tání ledu ve zkumavkách, pokus „mrznoucí bublina“ a mnoho dalších zajímavostí.

Dřevěná zajímavost z Kunčic. Takhle vypadá zasněžený kostel hornických patronů

Spolupracujeme s mysliveckým sdružením, sbíráme pro lesní zvěř kaštany a žaludy. Pěstujeme bylinky v našich bylinkových záhonech. Uklízíme naši školní zahradu v rámci projektu „Ukliďme svět“.

Staráme se o naše zvířátka - želvu Artura a králíka Kuličku. Paní učitelky jsou našimi průvodci poznáním, postupně se vše učíme a ze zdarů máme velkou radost, nezdary a chyby nás utužují a vedou k dalšímu chtění něco nového objevit.

Pro rodinu postavil svépomocí soběstačný domek. Teď radí ostatním, jak na to

Letos jsme se společně rozhodli, že se budeme snažit šetřit vodou a energiemi. Paní učitelky pořídily do WC nádržek spořiče vody.

Při mytí rukou v umývárně se snažíme zbytečně necachtat vodou, ba co víc- my děti si takovéto šetření vodou samy hlídáme.

Také máme dovoleno upozornit naše dospěláky na zhasnutí světla při odchodu ze třídy, šatny, chodby. U vypínačů visí cedulky „Při odchodu zhasínám“, to jen pro připomenutí šetření elektrickou energií.

OBRAZEM: Beskydská metropole opět nezklamala. Takto plno je na Pustevnách stále

Další naší plánovanou aktivitou je úspora papíru. Pokud již různý papír a karton nevyužijeme, sbíráme jej, zabalíme a na jaře při sběrové akci ve spolupráci s našimi rodinami přemístíme do přistaveného kontejneru, necháme odvézt a za uspořené peníze nám paní učitelky koupí pastelky, barvy, plastelínu, výkresy a další výtvarný materiál.

Třídění odpadu, znalost barev kontejnerů na tříděný odpad je již naší samozřejmostí.

Ohňovec, outkovka nebo troudnatec. Podívejte se na zimní květy lesa

Chtěli bychom se ještě více zapojit do dalších úspor, např. do úspory tepla, ale víme, že naše téměř šedesát let stará školička bez zateplení domu nám již mnoho možností k úsporám nedává.

Jsme rádi, že i my děti se nad touto problematikou dokážeme zamyslet a snažit se o šetrné a zodpovědné chování.

Lenka Komárková,

koordinátor EVVO, MŠ Pohádka Šumperk

Krásné, ale zranitelné. Mrkněte, jaké ohrožené rostliny loni kvetly na Moravě

Vorařství je v UNESCO. Staré řemeslo má na jihu Čech velkou tradici