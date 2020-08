Také zábřežského kulturního domu, podobně jako všech ostatních kulturních zařízení, se dotknou opatření, které vydala vláda v souvislosti s epidemií koronaviru od 1. září.

Lucie Bílá a Petr Malásek | Foto: Archiv Zábřežské kulturní, s.r.o.

Dál bude platit omezení pro účast lidí ve vnitřních prostorách do 500 osob, nové je povinné nošení roušek. „Samozřejmě musíme všechna vládní nařízení respektovat, ale přes to všechno se budeme snažit naplnit sál v povolené míře. Velkým problémem by pro nás byl návrat k režimu povinně volných míst, takhle pevně věříme, že diváci si na naše pořady cestu najdou i s rouškou,“ uvedl Zdeněk David ze Zábřežské kulturní.