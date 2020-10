V letošním roce si připomínáme několik významných jubileí výtvarníků zdejšího kraje. Zábřežské muzeum na jejich počest uspořádalo výstavu Umělci našeho kraje.

Vernisáž výstavy Umělci našeho kraje | Foto: Vlastivědné muzeum v Šumperku

V letošním roce si připomínáme několik významných jubileí výtvarníků našeho kraje. V březnu uplynulo 100 let od narození loštického malíře Huga Šilberského (26. 3. 1920 – 18. 12. 1974), 85 let od narození výtvarníka, pedagoga a nakladatele Josefa Lubiče (16. 6. 1935 – 28. 9. 2012), působícího v Zábřehu, a 85 let od tragického úmrtí Josefa Hacara z Loštic (19. 3. 1901 – 13. 6. 1935), strýce H. Šilberského, který se mimo malířství věnoval také sběratelství.