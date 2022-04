Retro komedie Be My Baby – film na divadle

Neobvyklou komedii jednoho z nejlepších současných amerických dramatiků Kena Ludwiga s neobvyklým názvem Be My Baby – Buď moje bejby nabídne zábřežský kulturní dům v úterý 5. dubna. V retro komedii odehrávající se v 60. letech minulého století exceluje osobitá herecká dvojice – Vanda Hybnerová a David Novotný.

Nezvyklou dvojici, popudlivého Skota a stále nervózní Angličanku, svede dohromady ještě nezvyklejší přání, kdy je jejich společní přátelé poprosí, aby pro ně v Kalifornii vyzvedli novorozeně, které si chtějí osvojit. Oba se tak vydají na společnou cestu do Ameriky, která ani pro jednoho z nich není na první pohled příjemnou záležitostí. „Kus pražského Divadla Palace se odehrává v poměrně dlouhém časovém rozmezí a v mnoha prostředích, což ho odlišuje od běžných situačních komedií a v mnohém připomíná spíše filmové střihy,“ vypíchl výjimečnost představení produkční Vratislav Jarmar.

Jemnou a citlivou komedii dokazující, že v druhém se může splést každý a že na lásku není nikdy pozdě, uvede kulturní dům v rámci divadelního předplatného Dormer Pramet. Vstupenky lze v doprodeji pořídit online na webových stránkách kulturak.info nebo v zábřežském infocentru.

Zábavný pořad Zdeňka Izera s názvem Na plný coole připravil kulturní dům v Zábřehu na středu 6. dubna. Příznivci populárního baviče se budou moci opět setkat s jeho jedinečným a nezaměnitelným humorem.

Populární herec a bavič Zdeněk Izer se představí v Kostelci na Hané.Zdroj: Mamut Agency

Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.

Vystoupení, obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími kostýmy, převleky a světelnými efekty, má začátek v 19 hodin. K dispozici jsou poslední vstupenky, ty levnější v ceně již od 290 korun.

Toulky Siamem – zemí bílého slona

Cyklus oblíbených cestovatelských přednášek bude v zábřežském kině Retro pokračovat i po skončení festivalu Welzlování. Už ve čtvrtek 7. dubna sem dorazí fotograf a průvodce David Hainall, aby návštěvníkům představil Thajsko.

„Je to úžasná země, kterou řada lidí zná nejspíš díky světoznámým plážím, průzračně čisté vodě a která se možná řadě z nás zapsala do povědomí i díky sexuální turistice. To ale rozhodně není zdaleka všechno, co tato destinace nabízí,“ říká svérázný cestovatel, který Thajsko objevoval v době kovidové pandemie.

Jeho pořad s názvem Toulky Siamem – zemí bílého slona má začátek v 17 hodin, vstupné na akci je dobrovolné.

