Kompletní vedení města v čele se starostou Tomášem Spurným přišlo vyjádřit vděk pedagogům, kuchařkám a dalším provozním pracovníkům ZŠ Šumavská za to, že se během koronavirové krize postarali o zajištění péče o děti klíčových pracovníků ve strategických pozicích státu.

Poděkování Základní škole Šumavská. | Foto: Město Šumperk

„Na město se v první dny nouzového stavu valilo spoustu informací a nespočet úkolů. Tím, že jste byli ochotní jít do rizika a vzali na sebe jeden z těch nejdůležitějších úkolů, to znamená, že jste zajistili hlídání dětí rodičů pracujících ve zdravotnictví, bezpečnostních složkách či v sociální oblasti, jste nám opravdu hodně pomohli. Za to vám patří velký dík,“ uvedl Tomáš Spurný, kterému při rozdávání květin a drobných dárečků pomáhali místostarostové Marta Novotná a Jakub Jirgl.