V důsledku pandemie koronaviru a následných opatření musely být některé pořady plánované zábřežským kulturním domem úplně zrušeny, většinu akcí se ale podařilo zachránit, a pokud to situace dovolí, uskuteční se v podzimních termínech.

V Zábřehu vystoupí v září také Karel Roden s Janou Krausovou. | Foto: Zábřežská kulturní, s.r.o.

„Asi nejsložitější situace jsme museli řešit v případě divadelních představení, protože sladit volné termíny v pracovních diářích žádaných herců s možnostmi kulturáku nebylo vůbec jednoduché. Nakonec se to myslím podařilo velmi dobře,“ konstatoval jednatel Zábřežské kulturní Zdeněk David. Podzimní divadelní sezonu by tak měla 4. září zahájit konverzační komedie O lásce s charismatickou dvojicí Karel Roden a Jana Krausová, říjen bude patřit nejprve Zlatě Adamovské a Petru Štěpánkovi ve hře Misery a po té kultovní one man show Caveman.