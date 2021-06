/FOTOGALERIE/ Důl Michal v Ostravě-Michálkovicích je národní kulturní památkou, která něco říká především ostravským patriotům a pamětníkům. Pokud jste se byli podívat na prohlídce, zajisté víte, že průmyslové dědictví tohoto kraje podává svědectví o práci, kterou si nové generace budou moci stěží představit. Za netypický pohled z dronu a fotografie z ptačí perspektivy děkujeme Jiřímu Baranovi.

Těžní věž Dolu Michal zachycená z dronu. | Video: Jiří Baran

Atmosféra. To je to pravé slovo, které vystihuje prostory bývalého dolu Michal v Michálkovicích. Po ukončení těžby v tomto černouhelném hlubinném dole zůstal zachován komplex povrchových budov z let 1912–1915. Tři návštěvnické okruhy zahrnují expozice v administrativní budově, těžní budovu, strojovnu s původními elektrickými stroji a dalšími zajímavostmi.