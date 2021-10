Sobotní motovyjížďka v Hranicích byla jakýmsi pomyslným uzavřením cest pro tuto sezonu.

Sjelo se na ni více než 200 milovníků a milovnic jedné stopy, aby se společně za slunečného odpoledne vydali z tradičního místa setkání, bývalé vápenky, do Beskyd, na Kohútku.

Ptáte se možná, jak děj tohoto dílu zapadá do společného scénáře těch předchozích. Provázek vinoucí se jednotlivými příběhy má ale více pramenů, více zdrojů.

Tím jedním je bezpochyby příroda. Ta živá i neživá, tajemná a krásná, nespoutaná, s udivujícími scénami.

Druhým pak určitě zajímavá inspirativní místa a s nimi často spojeni lidé, kteří si jdou za svými sny a činí je tak poutavými.

Tím třetím pramínkem, jak napovídá i nadpis tohoto dílu, jsou dvě kola, díky kterým mohu pořizovat některé zajímavé fotografie a která symbolizují mimo jiné také svobodu a volnost, která je s touto vášní spojena.

Těch pramínků a hnacích motorů je však ještě víc. Je to má žena, která mě trpělivě na pěších akcích provází a nereptá, když fotím a „zdržuji“, jsou to přátelé, od nichž získávám tipy na zajímavá místa a jste to i vy, vážení čtenáři a sledující, kteří mě inspirujete a ponoukáte hledat další místa a přibližovat vám je trochu „jinýma očima.“

V tomto díle si dovolím učinit jakousi retrospektivu do předchozích měsíců a dnů, kdy se mi dařilo kloubit vášeň pro přírodu, fotografování, krásno a jedno zelené Z 900 ze země vycházejícího slunce.

Motor běží, jednička zařazena, vyjíždíme.

Karel Machyl